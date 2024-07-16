Сажаем тую правильно: от подготовки почвы до адаптации саженца на новом месте

Что нужно знать, чтобы туя прижилась и зазеленела?

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Туя — одно из самых популярных хвойных растений, украшающих наши сады. Это вечнозелёное дерево или кустарник отличается декоративными качествами и неприхотливостью в уходе. Но чтобы туя хорошо прижилась и радовала своим видом долгие годы, важно соблюдать правила посадки.

Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Выбор саженца

Для посадки лучше всего подойдут 2-3-летние саженцы туи, высотой 30-50 см. Обращайте внимание на следующие характеристики:

побеги должны быть здоровыми, без признаков болезней и повреждений;

корневая система должна быть компактной, хорошо развитой, без признаков загнивания;

земляной ком вокруг корней должен быть плотным, не сыпучим.

При покупке саженца туи осмотрите растение со всех сторон, чтобы убедиться в его качестве.

Выбор места

Туя предпочитает солнечные или слегка затенённые участки. Избегайте участков, где застаивается влага. Кислотность почвы должна быть нейтральной или слабощелочной.

Перед посадкой туи необходимо подготовить посадочную яму. Её размер должен в 1,5-2 раза превышать объём земляного кома саженца. Глубина — такая же, как высота кома.

Техника посадки

Последовательность посадки туи выглядит так:

На дно посадочной ямы насыпают дренажный слой из гальки или щебня толщиной 10-15 см. Саженец аккуратно извлекают из контейнера или разрыхляют земляной ком. Корни расправляют, устанавливают растение в центре ямы так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. Засыпают ком почвенной смесью, состоящей из дерновой земли, перегноя и песка. Уплотняют почву вокруг саженца. Поливают растение, чтобы влага пропитала всю корневую систему. Для защиты от ветра и солнца вокруг туи устанавливают опору (колышек) или делают временное ограждение.

Первое время после посадки необходим регулярный полив и мульчирование приствольного круга. Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить здоровую и красивую тую, которая будет украшать ваш сад долгие годы.