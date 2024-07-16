Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как развесилить кошку
Натали Портман задумалась о морали, сыграв еврейскую журналистку в новом фильме
Forza Horizon 5 привлекла более 40 миллионов игроков и установила рекорд для серии
Пассажирка отказано в посадке из-за чайного пятна в паспорте
Пенсионеры под прицелом мошенников: как не стать жертвой
Ученые выяснили, что ночные кошмары могут привести к деменции
Кто из российских звёзд боролся с раком груди
Автоэксперт Ракитин объяснил, как минимизировать риск повторного ДТП на трассе
В олимпийском комитете обсудят выступление нейтральных атлетов 20 июля
Сажаем тую правильно: от подготовки почвы до адаптации саженца на новом месте

Что нужно знать, чтобы туя прижилась и зазеленела?

2:22
Садоводство » Деревья и кустарники

Туя — одно из самых популярных хвойных растений, украшающих наши сады. Это вечнозелёное дерево или кустарник отличается декоративными качествами и неприхотливостью в уходе. Но чтобы туя хорошо прижилась и радовала своим видом долгие годы, важно соблюдать правила посадки.

Что нужно знать, чтобы туя прижилась и зазеленела?
Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Выбор саженца

Для посадки лучше всего подойдут 2-3-летние саженцы туи, высотой 30-50 см. Обращайте внимание на следующие характеристики:

  • побеги должны быть здоровыми, без признаков болезней и повреждений;
  • корневая система должна быть компактной, хорошо развитой, без признаков загнивания;
  • земляной ком вокруг корней должен быть плотным, не сыпучим.

При покупке саженца туи осмотрите растение со всех сторон, чтобы убедиться в его качестве.

Выбор места

Туя предпочитает солнечные или слегка затенённые участки. Избегайте участков, где застаивается влага. Кислотность почвы должна быть нейтральной или слабощелочной.

Перед посадкой туи необходимо подготовить посадочную яму. Её размер должен в 1,5-2 раза превышать объём земляного кома саженца. Глубина — такая же, как высота кома.

Техника посадки

Последовательность посадки туи выглядит так:

  1. На дно посадочной ямы насыпают дренажный слой из гальки или щебня толщиной 10-15 см.
  2. Саженец аккуратно извлекают из контейнера или разрыхляют земляной ком.
  3. Корни расправляют, устанавливают растение в центре ямы так, чтобы корневая шейка была на уровне земли.
  4. Засыпают ком почвенной смесью, состоящей из дерновой земли, перегноя и песка. Уплотняют почву вокруг саженца.
  5. Поливают растение, чтобы влага пропитала всю корневую систему.
  6. Для защиты от ветра и солнца вокруг туи устанавливают опору (колышек) или делают временное ограждение.

Первое время после посадки необходим регулярный полив и мульчирование приствольного круга. Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить здоровую и красивую тую, которая будет украшать ваш сад долгие годы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
На Харьковском направлении можно подвести промежуточные итоги Дмитрий Плотников Мужчины и женщины: мужской ум, счастье, любовь и ревность Сергей Лебедев При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Омолаживаем poзу содой. Потрясающий метод для преображения даже старых кустов
Омолаживаем poзу содой. Потрясающий метод для преображения даже старых кустов
Последние материалы
Не только окрошка: рецепт вкуснейшего холодного супа, который поможет пережить жару
На экзопланете обнаружены "утро" и "вечер"
"Петушки разлетелись": правительство Франции ушло в отставку
Опубликованы системные требования и дата релиза игры Nobody Wants to Die
Автоэксперт Антюфьев перечислил 12 признаков поломки подержанного автомобиля
В базу сайта "Миротворец" внесли ряд украинских блогеров за пацифизм
Автоюрист рассказал, что делать при получении чужого штрафа на свое имя
Кинологи назвали запахи, которые не нравятся собакам
Тренер сборной РФ по гребле на байдарках погиб в ДТП в возрасте 40 лет
Лед против морщин и другие бьюти-тренды, которые могут навредить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников