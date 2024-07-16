Сажаем тую правильно: от подготовки почвы до адаптации саженца на новом месте

Туя — одно из самых популярных хвойных растений, украшающих наши сады. Это вечнозелёное дерево или кустарник отличается декоративными качествами и неприхотливостью в уходе. Но чтобы туя хорошо прижилась и радовала своим видом долгие годы, важно соблюдать правила посадки.
Для посадки лучше всего подойдут 2-3-летние саженцы туи, высотой 30-50 см. Обращайте внимание на следующие характеристики:
При покупке саженца туи осмотрите растение со всех сторон, чтобы убедиться в его качестве.
Туя предпочитает солнечные или слегка затенённые участки. Избегайте участков, где застаивается влага. Кислотность почвы должна быть нейтральной или слабощелочной.
Перед посадкой туи необходимо подготовить посадочную яму. Её размер должен в 1,5-2 раза превышать объём земляного кома саженца. Глубина — такая же, как высота кома.
Последовательность посадки туи выглядит так:
Первое время после посадки необходим регулярный полив и мульчирование приствольного круга. Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить здоровую и красивую тую, которая будет украшать ваш сад долгие годы.
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