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Секреты возрождения газона: как заделать проплешины и добиться равномерного покрытия

Избавляемся от проплешин на газоне — пошаговая инструкция возвращения красоты

2:44
Садоводство » Советы

Газон — это гордость любого загородного участка. Но иногда на ровном, аккуратном ковре газона могут появляться проплешины — облысевшие, пустые пятна. Как избавиться от такой неприятности и восстановить целостность газонного покрытия?

Почему появляются проплешины?

Есть несколько основных причин, по которым в газоне могут образоваться облысевшие участки:

1. Вытаптывание. Интенсивное использование той или иной части газона (например, регулярный проход, игры детей) приводит к вытаптыванию травы.

2. Засуха. Длительные периоды жаркой и сухой погоды без должного полива истощают и высушивают траву, оставляя проплешины.

3. Вредители. Нашествие насекомых или грызунов (например, личинки майского жука) может уничтожить корневую систему растений.

4. Болезни. Грибковые заболевания, такие как снежная плесень, также могут стать причиной появления облысевших участков в газоне.

5. Неправильный уход. Недостаток питания, несвоевременное скашивание, рыхление и другие агротехнические ошибки ослабляют газон и приводят к образованию проплешин.

Как избавиться от проплешин?

Для восстановления целостности газонного покрытия нужно предпринять следующие меры:

1. Установить причину появления проплешины и устранить её. Если это вытаптывание — оградить участок, если вредители — провести обработку.

2. Тщательно прорыхлить почву в проблемном месте, чтобы улучшить воздухообмен и проникновение влаги к корням травы.

3. Внести комплексное минеральное удобрение, богатое азотом, фосфором и калием. Это насытит почву необходимыми питательными веществами.

4. Засеять проплешину газонной травой, подобранной с учётом условий участка. Используйте семена районированных, адаптированных сортов.

5. Аккуратно утрамбовать посевы, чтобы семена плотно соприкасались с почвой.

6. Регулярно поливать посаженные участки до полного появления всходов и укоренения травы.

7. По мере роста периодически подстригать газон, чтобы поддерживать его ровным и аккуратным.

Важно — не спешить с восстановлением газона, проводить все работы поэтапно и терпеливо. Тогда через некоторое время ваш газон снова будет радовать идеальным, равномерным покрытием!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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