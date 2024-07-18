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Как распознать избыток или недостаток влаги в теплице, если нет специальных приборов

Почему влажность воздуха в теплице имеет ключевое значение

2:27
Садоводство » Советы

Влажность воздуха в теплице — один из важнейших факторов, влияющих на рост и развитие растений. Но не всегда под рукой оказывается гигрометр, чтобы точно замерить её уровень. Однако определить влажность можно и визуально, внимательно наблюдая за своими культурами. Давайте разберёмся, как это сделать и почему так важно.

Почему влажность воздуха в теплице имеет ключевое значение
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Почему контроль влажности так важен?

Оптимальный уровень влажности воздуха для растений в теплице — это 60-80%. Именно в этом диапазоне большинство культур чувствуют себя наиболее комфортно и дают высокую урожайность.

Недостаток влаги приводит к увяданию, замедлению роста и снижению иммунитета культур. Избыток же способствует развитию грибковых заболеваний, гнили и других проблем со здоровьем растений.

Поэтому очень важно постоянно отслеживать уровень влажности в теплице и при необходимости принимать меры для его корректировки. Ведь от правильной влажности зависят и качество, и размер урожая.

Как определить влажность без приборов?

Существует несколько простых признаков, по которым можно визуально оценить уровень влажности в теплице:

  1. Состояние листьев. При недостатке влаги они становятся вялыми, скрученными, сухими на ощупь. Избыток влажности вызывает появление темных пятен, налета и пожелтение листвы.
  2. Появление конденсата. Если на стенах, потолке и даже на самих растениях выступают капельки воды, значит, влажность в теплице высокая.
  3. Распространение грибковых болезней. Активное развитие плесени, белого налета, ржавчины свидетельствует о переувлажнении воздуха.
  4. Поведение растений. Они могут реагировать на чрезмерную сухость замедлением роста, вянием, скручиванием листьев. При переизбытке влаги растения могут выглядеть вялыми, иметь признаки гнили.
  5. Ощущения при входе в теплицу. Если воздух кажется "тяжелым", затрудняется дыхание, значит, влажность повышена.

Если вы научитесь определять уровень влажности по этим простым признакам, сможете своевременно реагировать на изменения и принимать меры для оптимизации микроклимата. А это гарантирует здоровье ваших растений и высокий урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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