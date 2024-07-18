Как распознать избыток или недостаток влаги в теплице, если нет специальных приборов

Влажность воздуха в теплице — один из важнейших факторов, влияющих на рост и развитие растений. Но не всегда под рукой оказывается гигрометр, чтобы точно замерить её уровень. Однако определить влажность можно и визуально, внимательно наблюдая за своими культурами. Давайте разберёмся, как это сделать и почему так важно.
Оптимальный уровень влажности воздуха для растений в теплице — это 60-80%. Именно в этом диапазоне большинство культур чувствуют себя наиболее комфортно и дают высокую урожайность.
Недостаток влаги приводит к увяданию, замедлению роста и снижению иммунитета культур. Избыток же способствует развитию грибковых заболеваний, гнили и других проблем со здоровьем растений.
Поэтому очень важно постоянно отслеживать уровень влажности в теплице и при необходимости принимать меры для его корректировки. Ведь от правильной влажности зависят и качество, и размер урожая.
Существует несколько простых признаков, по которым можно визуально оценить уровень влажности в теплице:
Если вы научитесь определять уровень влажности по этим простым признакам, сможете своевременно реагировать на изменения и принимать меры для оптимизации микроклимата. А это гарантирует здоровье ваших растений и высокий урожай.
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