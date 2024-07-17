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Июль — время действовать: пошаговая инструкция защиты картофеля от фитофтороза

Комплекс мер, которые нужно выполнить для спасения урожая картошки

2:50
Садоводство » Овощи

Июль — ответственный месяц для огородников, выращивающих картофель. Именно сейчас необходимо провести ряд обязательных мероприятий, чтобы обеспечить хороший урожай и защитить растения от одного из наиболее распространенных и страшных заболеваний — фитофтороза. Давайте разберёмся, какие действия нужно предпринять в это время.

Комплекс мер, которые нужно выполнить для спасения урожая картошки
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему июль так важен для картофеля?

Картофель — культура, которая требует особого внимания в самые жаркие летние месяцы. Именно в июле наступает критический период, когда растение наиболее уязвимо к различным заболеваниям, в первую очередь — к фитофторозу.

Причины таятся в биологических особенностях картофеля. В это время активно формируются клубни, что требует от растения большого расхода энергии. Кроме того, жаркая и влажная погода создает идеальные условия для размножения и распространения возбудителей болезней.

Что нужно сделать в июле?

Чтобы обезопасить картофель от фитофтороза и гарантировать хороший урожай, рекомендуется провести следующие мероприятия:

1. Окучивание. Необходимо поддерживать высокие окучивания на протяжении всего сезона, особенно в июле. Это защищает клубни от солнечных ожогов и подавляет развитие сорняков, которые могут стать рассадниками инфекции.

2. Профилактическая обработка. Опрыскивайте кусты картофеля специальными фунгицидными препаратами на основе меди или других эффективных веществ. Делайте это 2-3 раза с интервалом 10-14 дней.

3. Листовая подкормка. В июле необходимо дополнительно подкармливать картофель, чтобы обеспечить растения питательными веществами и повысить их иммунитет. Используйте комплексные удобрения, содержащие макро- и микроэлементы.

4. Борьба с сорняками. Регулярно рыхлите междурядья и удаляйте сорные растения вокруг кустов. Они могут быть носителями инфекции фитофтороза.

5. Контроль загущенности посадок. Не допускайте слишком загущенных посадок картофеля — это создает благоприятные условия для развития грибковых болезней.

Реагируйте оперативно, как только заметили первые признаки фитофтороза — увядание, пятна и налеты на листьях. Начинайте немедленную обработку препаратами, иначе болезнь может очень быстро распространиться.

Своевременное проведение перечисленных мероприятий позволит свести к минимуму риск заражения картофеля фитофторозом и гарантирует хороший урожай. Не пренебрегайте этими "июльскими ритуалами" ухода за картофелем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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