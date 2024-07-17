Решительный план действий: как победить сныть и надолго сохранить чистоту участка

Как раз и навсегда избавиться от сныти на участке

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сныть — это многолетнее травянистое растение, которое часто становится настоящим бедствием для дачников и огородников. Его живучесть и быстрое размножение способны превратить любой участок в сплошное зелёное покрытие. Как же бороться с этим агрессивным сорняком и не дать ему захватить всё пространство?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему сныть так сложно победить?

Сныть обыкновенная, или пырей ползучий, принадлежит к семейству зонтичных. Этот сорняк отличается очень развитой корневой системой, которая может проникать на глубину до 2 метров. Вдобавок, каждый фрагмент корня способен дать начало новому растению.

Кроме того, сныть размножается семенами, которые разносятся ветром, водой и даже прицепляются к одежде и шерсти животных. Одно растение может дать до 5000 семян. Поэтому избавиться от нее так сложно — сколько бы вы ни вырывали, она будет постоянно возвращаться.

Как бороться с этим агрессором?

Специалисты советуют применять комплексный подход, чтобы полностью истребить сныть на участке:

Регулярное механическое удаление. Выкапывайте корни сорняка как можно глубже, желательно с помощью специального инвентаря — плоскорез, лопаты или мотыги. Делайте это после дождя или полива, когда почва размягчена. Мульчирование. Укрывайте места, где была сныть, толстым слоем мульчи (коры, соломы, опилок). Это препятствует прорастанию корней. Использование гербицидов. Опрыскивайте сильно засоренные участки специальными химическими средствами. Обратите внимание на препараты на основе глифосата. Посев газонных трав. Густой травяной покров не дает возможности сныти закрепиться. Высевайте райграс, овсяницу или клевер. Обработка почвы. Регулярная вспашка, боронование или окучивание иссушают и разрывают корневую систему сорняка.

При любом способе борьбы со снытью необходимо проявлять терпение и регулярность. Ведь даже если вам удастся избавиться от этого сорняка на один сезон, его семена и корневища могут сохраняться в земле на протяжении нескольких лет.

Полностью очистить участок от сныти — задача не из легких. Но с систематическими усилиями, используя комбинацию методов, вы сможете взять этот агрессивный сорняк под контроль и не дать ему вновь захватить ваши грядки и газоны.