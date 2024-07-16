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Крапива в помощь огурцам: как правильно использовать это удобрение

Чем хороша крапива для огурцов и как её правильно использовать

2:42
Садоводство » Овощи

Как добиться высокого урожая огурцов? Этот вопрос волнует многих садоводов. Одним из нетрадиционных, но популярных способов подкормки для этих овощных культур является использование крапивы. Но стоит ли применять этот метод и насколько он эффективен?

Чем полезна крапива для огурцов?

Крапива — это растение, которое богато ценными питательными веществами, среди которых:

  • азот — важный элемент для роста и развития растений. Он стимулирует образование зелёной массы;
  • калий — улучшает усвоение питательных веществ, повышает устойчивость к болезням;
  • кальций и магний — укрепляют корневую систему и способствуют образованию плодов;
  • витамины А, С, К — повышают иммунитет растений и ускоряют их развитие.

Кроме того, крапива содержит фитонциды, которые обладают антибактериальными и антивирусными свойствами. Это помогает огурцам противостоять различным заболеваниям.

Как правильно применять крапиву для подкормки?

Для использования крапивы в качестве удобрения для огурцов рекомендуется:

  1. Заготовка зелёной массы. Срезайте молодые листья и стебли крапивы, пока растение не зацвело. Можно заморозить их для дальнейшего применения.
  2. Настаивание. Заливайте крапиву водой в соотношении 1:10 и оставляйте на 5-7 дней. Полученный настой разводите водой в пропорции 1:5 и используйте для поливки или опрыскивания огурцов.
  3. Внесение в почву. Измельчённую свежую крапиву можно перемешивать с грунтом под корнями огурцов. Это улучшит структуру почвы и обогатит её питательными веществами.

Применять крапиву нужно с осторожностью. Избыток азота может спровоцировать чрезмерный рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Поэтому следует соблюдать рекомендованные дозировки и чередовать подкормку крапивой с другими удобрениями.

Когда лучше использовать крапиву?

Опытные садоводы советуют вносить подкормку из крапивы в следующие сроки:

  • В начале и середине сезона — для стимуляции роста и развития растений.
  • Во время цветения и плодоношения — для улучшения завязываемости и качества плодов.
  • При обнаружении признаков болезней или вредителей — для повышения иммунитета растений.

Таким образом, крапива может стать отличным и экологичным помощником в уходе за огурцами. Но главное — соблюдать меру и чередовать её с другими способами подкормки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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