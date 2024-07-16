Поверьте, малину можно кормить по-особенному: 4 малоизвестных, но очень результативных приёма

Как в 10 раз увеличить урожай малины

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Малина — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Однако достичь действительно высокой урожайности этого растения удается далеко не всем садоводам. Все дело в правильном подходе к подкормке малины.

Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345, CC BY-SA 3.0

Рассказываем о малоизвестных, но очень эффективных способах удобрения малины, которые помогут вам получить невероятно богатый урожай ягод.

Компостный чай

Одним из лучших способов подкормки малины является так называемый "компостный чай". Для его приготовления нужно взять ведро компоста и залить его водой так, чтобы получился насыщенный настой.

Настаивать данный "чай" следует около недели, периодически помешивая. Затем полученный состав разбавляем водой в пропорции 1:10 и поливаем им корни малины. Этот натуральный и богатый питательными веществами раствор моментально активизирует рост и повышает урожайность.

Медный купорос

Ещё один секретный ингредиент для подкормки малины — это медный купорос. Он содержит медь, которая крайне полезна для этой культуры. Добавление небольшого количества медного купороса (1 ч. л. на ведро воды) в раствор для полива малины стимулирует рост, повышает урожайность и защищает от болезней.

Крапивный настой

Эффективно применение для малины и настоя из крапивы. Ведь этот сорняк богат азотом, калием, фосфором и другими микроэлементами, необходимыми для мощного развития ягодных кустов.

Для получения питательного раствора нужно залить ведро нарезанной молодой крапивы водой и настаивать около 2-3 недель, периодически перемешивая. Затем полученный настой разбавляем водой в пропорции 1:5-1:10 и используем для подкормки малины.

Морская капуста

Ещё одним неожиданным, но крайне эффективным удобрением для малины является настой морской капусты. Этот океанический сорняк содержит большое количество микроэлементов, способствующих интенсивному росту и развитию ягодных кустов.

Для приготовления такого удобрения нужно залить измельчённые листья морской капусты водой в соотношении 1:10, настаивать около 2-3 недель и затем разбавлять раствор водой перед применением.

Регулярное внесение этих "секретных" подкормок под малину в течение всего сезона позволит вам получить просто ошеломляющие результаты — в 5-10 раз больший урожай ягод по сравнению с обычными методами удобрения! Попробуйте и убедитесь сами.