Как правильно ухаживать за клубникой после сбора ягод: 5 незаменимых советов для активного роста и развития

Что нужно успеть сделать с клубникой сразу после сбора ягод

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие огородники считают, что после сбора урожая клубники можно расслабиться и отложить все заботы до следующего сезона. Но это не совсем так — уход за кустиками после плодоношения очень важен для их дальнейшего развития и будущего обильного урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Рассказываем, какие меры необходимо предпринять с клубникой сразу после сбора ягод, чтобы растения были здоровыми и порадовали вас обильным урожаем в следующем году.

Удаление старых листьев

Сразу после завершения сбора урожая клубники нужно обрезать все старые, потрепанные листья. Они уже выполнили свою роль и стали слабыми, поэтому тянут соки из растения. Их удаление стимулирует образование новой, более сильной и здоровой листвы.

Обрезать листья нужно аккуратно, оставляя лишь самые молодые, свежие. Еще лучше, если вы сможете выкопать кустики, разделить их и пересадить. Это оздоровит растения и продлит их плодоносящий период.

Полив и подкормка

После сбора урожая клубнику необходимо хорошо полить. Это стимулирует образование новых корней и листвы. Можно также внести удобрения, богатые фосфором и калием, чтобы растения подготовились к зимовке и активно росли весной.

Мульчирование почвы

Очень важно замульчировать приствольные круги клубники перегноем, опилками, сухой травой или соломой. Это защитит корни от высыхания, сорняков и перепадов температур.

Мульча также будет постепенно перегнивать, обогащая почву полезными веществами. Клубника с благодарностью примет такую "подстилку" и отблагодарит вас обильным урожаем.

Удаление усов

Многие дачники считают, что чем больше усов даст клубника, тем больше получится ягод. Но это не совсем так. Количество завязей и качество будущего урожая напрямую зависит от силы самих кустов.

Поэтому после плодоношения нужно удалять все лишние усы, оставляя только те, которые будут использоваться для размножения. Это позволит растениям направить все свои силы на формирование мощных кустов и будущих ягод.

Прополка и рыхление

Обязательно прополите грядки с клубникой, удалив все сорняки. Эти "захватчики" отнимают у культуры воду, питание и солнечный свет. Также рыхлите почву вокруг кустов, чтобы она оставалась воздухопроницаемой.

Соблюдение этих нехитрых, но важных правил ухода за клубникой сразу после сбора урожая позволит вам получить еще более обильный и качественный урожай в следующем сезоне. Не пренебрегайте ими, и клубника отблагодарит вас сполна!