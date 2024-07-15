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Почему не стоит откладывать сбор кабачков: 5 плюсов регулярной уборки для хозяйства и соседей

Как не остаться без кабачков к концу сезона

3:06
Садоводство » Овощи

Кабачки — одна из самых урожайных и неприхотливых культур на огороде. Но именно из-за своей плодовитости они нередко создают неожиданные проблемы для огородников.

Как не остаться без кабачков к концу сезона
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Почему так важно вовремя снимать с куста кабачки? Рассказываем о 5 веских причинах регулярно собирать этот щедрый овощ.

1. Повышение общей урожайности

Если вовремя не собирать созревшие кабачки, растение будет переключать все свои силы на их дозревание и созревание новых плодов. В результате оно начнет активно снижать темпы роста и образования новых завязей.

Регулярный сбор зеленцов не дает растению "оставаться в расслабленном состоянии". Это стимулирует его к постоянному цветению и завязыванию новых плодов. Таким образом, вы получаете более высокий общий урожай кабачков за сезон.

2. Предотвращение загнивания и перезревания

Если спелые кабачки не снимать вовремя, они начнут перерастать и быстро терять качество. Кожура становится грубой, а мякоть — водянистой и горькой.

Кроме того, длительное нахождение перезревших плодов на кусте повышает риск их загнивания и поражения различными болезнями. Это негативно отразится и на состоянии всего растения.

Чем раньше вы будете собирать первые зеленцы, тем меньше шансов для развития таких нежелательных процессов.

3. Увеличение размера плодов

Кабачки — культура, которая реагирует на частую уборку плодов. Если вы регулярно снимаете мелкие и средние зеленцы, это стимулирует растение наращивать размер последующих.

Таким образом, систематический сбор кабачков в течение сезона будет способствовать получению более крупных, товарных экземпляров в итоге.

4. Наличие свежей зелени в течение всего лета

Постоянный сбор созревающих кабачков позволит вам обеспечить себя и свою семью свежей, ароматной зеленью на протяжении всего сезона.

Если вы будете пропускать моменты созревания, часть плодов станет непригодной для употребления в пищу. А те, что останутся, будут продолжать стареть и терять качество.

Регулярный же сбор позволит вам всегда иметь под рукой молодые, сочные кабачки.

5. Возможность делиться урожаем с соседями

Если вы будете собирать кабачки по мере их созревания, то наверняка получите более обильный урожай, чем если станете делать это время от времени.

Это даст вам возможность делиться своим богатым урожаем с близкими, друзьями и соседями. Ведь любой садовод знает, как приятно преподнести в подарок свежие, только что собранные овощи!

Таким образом, регулярная уборка кабачков с грядки выгодна во всех отношениях — и для самого растения, и для вас как огородника. Так что не упускайте момент созревания и радуйте себя и близких щедрым урожаем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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