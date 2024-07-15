Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России могут увеличить срок ремонта по ОСАГО до 45 дней
Матча снижает уровень сахара в крови и действует как антибиотик
Снимки Дженнифер Энистон с "макияжем от Adobe" разочаровали поклонников
Как не остаться без кабачков к концу сезона
Виктория Боня о самоуважении и независимости в отношениях
Как лампочка низкого давления масла может спасти ваш двигатель
Нейрофизиолог Каплан: для формирования сознания необходим язык общения
Самые молодые игроки в истории Евро
Заливной пирог с молодой капустой: очень вкусная и дешёвая летняя выпечка
Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень

Секреты июльского посева укроп

Садоводство » Советы

Укроп — один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.

Секреты июльского посева укроп
Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke, CC BY-SA 4.0

Рассказываем, как правильно посадить и вырастить укроп в июле, чтобы получить богатый урожай ароматной зелени.

Лучшие сроки посева укропа в июле

Сеять укроп в июле можно в два этапа:

1. В начале месяца (1-10 июля) — для получения зелени в конце лета.
2. Ближе к концу месяца (20-31 июля) — для получения урожая осенью.

Более поздние посевы укропа будут давать более стойкие к холоду растения, которые лучше перенесут понижение температур осенью.

Выбор подходящего места

Для высадки укропа в июле выбирайте солнечные, защищенные от ветра участки. Он предпочитает рыхлые, плодородные почвы с нейтральной кислотностью.

Важно, чтобы грунт был предварительно хорошо удобрен органикой. Свежий навоз или компост внесите заранее, за 2-3 недели до посева.

Подготовка семян и посадка

Перед посевом семена укропа можно замочить в воде на 6-8 часов. Это ускорит прорастание.

Делайте лунки или бороздки глубиной 1-2 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. Укладывайте семена по 2-3 штуки и присыпайте их землей.

После посева обязательно хорошо полейте грядки. В последующем поддерживайте постоянную влажность почвы.

Уход за всходами и выращивание

Всходы укропа появляются уже через 7-10 дней после посева. Как только они окрепнут, приступайте к прореживанию.

Оставляйте между растениями по 10-15 см. Это позволит избежать загущения и обеспечит хорошее развитие каждого кустика.

По мере роста регулярно рыхлите почву вокруг укропа, удаляйте сорняки. При необходимости подкармливайте растения органическими или минеральными удобрениями.

Для получения непрерывного урожая зелени, срезайте верхние части укропа, оставляя 5-7 см стебля. Благодаря этому растения будут отрастать снова и снова.

Следуя этим советам, вы сможете успешно посеять укроп в июле и получить богатый урожай ароматной зелени в конце лета и осенью.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
Брухунова рассказала, на что ей не жалко тратить деньги
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Последние материалы
В России могут увеличить срок ремонта по ОСАГО до 45 дней
Матча снижает уровень сахара в крови и действует как антибиотик
Снимки Дженнифер Энистон с "макияжем от Adobe" разочаровали поклонников
Как не остаться без кабачков к концу сезона
Виктория Боня о самоуважении и независимости в отношениях
Как лампочка низкого давления масла может спасти ваш двигатель
Нейрофизиолог Каплан: для формирования сознания необходим язык общения
Самые молодые игроки в истории Евро
Заливной пирог с молодой капустой: очень вкусная и дешёвая летняя выпечка
Вечная красота: древние ритуалы ухода за кожей, актуальные и сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников