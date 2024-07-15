Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень

Укроп — один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.
Рассказываем, как правильно посадить и вырастить укроп в июле, чтобы получить богатый урожай ароматной зелени.
Сеять укроп в июле можно в два этапа:
1. В начале месяца (1-10 июля) — для получения зелени в конце лета.
2. Ближе к концу месяца (20-31 июля) — для получения урожая осенью.
Более поздние посевы укропа будут давать более стойкие к холоду растения, которые лучше перенесут понижение температур осенью.
Для высадки укропа в июле выбирайте солнечные, защищенные от ветра участки. Он предпочитает рыхлые, плодородные почвы с нейтральной кислотностью.
Важно, чтобы грунт был предварительно хорошо удобрен органикой. Свежий навоз или компост внесите заранее, за 2-3 недели до посева.
Перед посевом семена укропа можно замочить в воде на 6-8 часов. Это ускорит прорастание.
Делайте лунки или бороздки глубиной 1-2 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. Укладывайте семена по 2-3 штуки и присыпайте их землей.
После посева обязательно хорошо полейте грядки. В последующем поддерживайте постоянную влажность почвы.
Всходы укропа появляются уже через 7-10 дней после посева. Как только они окрепнут, приступайте к прореживанию.
Оставляйте между растениями по 10-15 см. Это позволит избежать загущения и обеспечит хорошее развитие каждого кустика.
По мере роста регулярно рыхлите почву вокруг укропа, удаляйте сорняки. При необходимости подкармливайте растения органическими или минеральными удобрениями.
Для получения непрерывного урожая зелени, срезайте верхние части укропа, оставляя 5-7 см стебля. Благодаря этому растения будут отрастать снова и снова.
Следуя этим советам, вы сможете успешно посеять укроп в июле и получить богатый урожай ароматной зелени в конце лета и осенью.
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