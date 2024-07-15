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Фитофтороз надвигается: как распознать первые 4 тревожных симптома на томатах

Как уберечь урожай томатов от фитофтороза

Садоводство » Овощи

Фитофтороз — одно из самых опасных грибковых заболеваний томатов. Эта болезнь может нанести существенный урон урожаю, если вовремя не принять меры. Важно научиться распознавать первые симптомы фитофтороза, чтобы оперативно начать борьбу с ней.

Основные признаки появления фитофтороза:

1. Пятна на листьях

Первыми тревожными сигналами становятся небольшие бледно-зеленые пятна на верхней стороне листьев. Со временем они увеличиваются в размере, становятся маслянистыми, а по краям приобретают багрово-фиолетовую кайму.

При высокой влажности на нижней стороне листа вокруг пятен появляется белый налет — это спороношение возбудителя болезни. Пораженные листья начинают засыхать и опадать.

2. Пятна на стеблях

Следующий тревожный симптом — появление темно-коричневых пятен на стеблях растений. Они сначала небольшие, но быстро увеличиваются в размерах, охватывая все большую площадь.

Со временем пятна могут сливаться, превращаясь в обширные поражения. Стебли становятся ломкими и теряют иммунитет к внешним воздействиям.

3. Гниение плодов

Одно из самых опасных проявлений фитофтороза — загнивание томатов прямо на кусте. На плодах сначала появляются небольшие водянистые пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах.

Затем пораженные участки приобретают бурую, а затем черную окраску. Гниль распространяется очень быстро, полностью уничтожая томаты.

4. Потеря иммунитета

По мере развития болезни томаты теряют иммунитет ко всем неблагоприятным воздействиям. Растения становятся восприимчивыми к воздействию холода, жары, засухи и других стрессовых факторов.

Как следствие, они перестают расти, плоды мельчают, а урожайность резко падает.

Чем раньше вы заметите первые признаки фитофтороза, тем больше шансов спасти урожай. Внимательно осматривайте растения, особенно в дождливую и прохладную погоду — это идеальные условия для развития данного грибкового заболевания.

При малейших подозрениях сразу принимайтесь за борьбу: опрыскивайте кусты фунгицидами, повышайте иммунитет растений. Ваши усилия обязательно будут вознаграждены богатым и качественным урожаем томатов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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