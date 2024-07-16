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Как использовать горчицу на участке: секрет огородников

Стало известно, как использовать горчицу на участке

1:04
Садоводство

Существует множество способов применения горчицы на даче, поэтому стоит запастись этим полезным средством.

Стало известно, как использовать горчицу на участке
Фото: commons.wikimedia.org by fuji01, CC BY 4.0

Горчичный порошок может эффективно решать ряд задач.

Как можно использовать горчицу на участке?

Эффективное средство против вредителей

Горчица обладает отличным потенциалом в борьбе с различными вредителями, такими как мухи, паутинные клещи, тля, гусеницы и многие другие.

Для приготовления средства необходимо нагреть ведро воды до 80 градусов. Затем добавить стружку половины куска хозяйственного мыла и 50 граммов горчичного порошка.

После этого можно приступать к опрыскиванию.

При посадке

Горчицу можно использовать не только в порошковой форме, но и выращивать на участке. Посадка горчицы рядом с уязвимыми растениями помогает защитить их от таких заболеваний, как фитофтора и парша.

Рекомендуется высаживать горчицу рядом с помидорами, картофелем и бобовыми культурами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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