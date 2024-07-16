Как использовать горчицу на участке: секрет огородников

Существует множество способов применения горчицы на даче, поэтому стоит запастись этим полезным средством.
Горчичный порошок может эффективно решать ряд задач.
Как можно использовать горчицу на участке?
Эффективное средство против вредителей
Горчица обладает отличным потенциалом в борьбе с различными вредителями, такими как мухи, паутинные клещи, тля, гусеницы и многие другие.
Для приготовления средства необходимо нагреть ведро воды до 80 градусов. Затем добавить стружку половины куска хозяйственного мыла и 50 граммов горчичного порошка.
После этого можно приступать к опрыскиванию.
При посадке
Горчицу можно использовать не только в порошковой форме, но и выращивать на участке. Посадка горчицы рядом с уязвимыми растениями помогает защитить их от таких заболеваний, как фитофтора и парша.
Рекомендуется высаживать горчицу рядом с помидорами, картофелем и бобовыми культурами.
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