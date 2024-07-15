Хотите получить богатый урожай? Выполните эти 7 ключевых дел на огороде в июле

Июль — один из самых насыщенных месяцев для огородников. В этот период активно идет плодоношение практически всех культур, поэтому за ними нужен особый тщательный уход. Если вы хотите получить богатый и качественный урожай, нужно успеть выполнить ряд важных работ на участке. Давайте разберёмся, что именно нужно сделать в огороде в июле.
Сорняки активно разрастаются в июле, поэтому за ними нужен пристальный надзор. Регулярно проводите прополки, удаляя конкурентов с грядок. Не забывайте также периодически рыхлить почву — это улучшает доступ воздуха к корням культур.
В июле большинство овощей и ягод активно наливаются и созревают. Им необходимо регулярное обильное увлажнение. Следите, чтобы почва не пересыхала, особенно в жаркие дни. Поливайте растения по вечерам, чтобы влага эффективно усваивалась.
Для наращивания вегетативной массы и формирования полноценных плодов растениям требуется регулярное питание. В июле вносите комплексные минеральные удобрения, обогащенные фосфором и калием. Это поможет культурам в период активного плодоношения.
Не забывайте о формировании кустов и растений. Прищипывайте верхушки, удаляйте лишние побеги на томатах, огурцах, кабачках. Это позволит равномерно распределить силы растений и получить более крупные и вкусные плоды.
Июль — пора массового размножения различных вредителей и распространения грибковых заболеваний. Внимательно следите за растениями, своевременно выявляйте признаки поражений и боритесь с ними, применяя безопасные биопрепараты.
Мульча сохраняет влагу в почве, препятствует росту сорняков и улучшает структуру грунта. В июле самое время замульчировать междурядья и пространство вокруг кустов растений органическими материалами.
Наконец, не забывайте регулярно собирать поспевающие овощи, фрукты и ягоды. Своевременный сбор урожая стимулирует растения к дальнейшему плодоношению.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить богатый и качественный урожай на своём огороде.
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