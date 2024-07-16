Как можно использовать на даче марганцовку: 2 необычных варианта

Марганцовка остается популярным средством среди дачников, несмотря на наличие альтернативных вариантов.
Она доказала свою эффективность и безопасность при правильном использовании.
Удобрение
Не стоит забывать, что марганцовка — ценный источник марганца, необходимого растениям на разных стадиях роста.
Особенно полезно вносить подкормку на нейтральных почвах.
Просто приготовьте слабый розовый раствор и применяйте его для подкормки растений дважды за сезон.
Чёрная ножка — это опасное заболевание, и заниматься профилактикой нужно как можно раньше, особенно у молодых растений.
Используйте слабый раствор марганцовки пару раз для полива на раннем этапе развития растений.
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