Как можно использовать на даче марганцовку: 2 необычных варианта

Эксперты ответили, как использовать на даче марганцовку

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Марганцовка остается популярным средством среди дачников, несмотря на наличие альтернативных вариантов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Она доказала свою эффективность и безопасность при правильном использовании.

Применение препарата

Удобрение

Не стоит забывать, что марганцовка — ценный источник марганца, необходимого растениям на разных стадиях роста.

Особенно полезно вносить подкормку на нейтральных почвах.

Просто приготовьте слабый розовый раствор и применяйте его для подкормки растений дважды за сезон.

Чёрная ножка — это опасное заболевание, и заниматься профилактикой нужно как можно раньше, особенно у молодых растений.

Используйте слабый раствор марганцовки пару раз для полива на раннем этапе развития растений.