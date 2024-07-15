Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Успех Phantom Liberty: как CD Projekt Red восстановили Cyberpunk 2077
Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти хотела быть похороненной с собакой
Ветеринары ответили, как понять, что кошка здорова
Ученые выявили истоки креативности в мозге
Автоэксперт Колодочкин рассказал, почему в мотор машины не стоит лить вязкое масло
Анастасия Костенко показала пятимесячного сына от Дмитрия Тарасова
Как сделать носогубные складки менее заметными без инъекций
Кабачковые оладьи с рикоттой: вкусный и сытный завтрак за 20 минут
Врач Серёжина: арбузы и дыни нельзя употреблять при диабете и ожирении
Вопрос ранних томатов решён: 4 нестандартных, но результативных приёма

Как заставить томаты созревать быстрее

2:47
Садоводство » Овощи

Томаты — одна из самых популярных культур на дачных участках. Однако многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда плоды долго не спеют и не радуют богатым урожаем. Оказывается, ускорить процесс созревания вполне реально, если применить правильные агротехнические приемы. В этой статье мы расскажем о нескольких необычных, но действенных способах, которые помогут вам получить ранний и обильный урожай томатов.

Как заставить томаты созревать быстрее
Фото: Own work by Medved', PDM

Прищипвание верхушек

Многие огородники знают о таком приеме, как прищипвание верхушек растений. Но немногие используют его специально для ускорения созревания томатов. А ведь это один из самых простых и эффективных способов!

Когда вы прищипываете верхушку растения, оно перенаправляет свою энергию с роста на образование цветков и плодов. Таким образом, плоды начинают спеть на 7-10 дней раньше. При этом общий урожай томатов также возрастает.

Опылительные гранулы

Ускорить цветение и, как следствие, созревание томатов помогают и специальные опылительные гранулы. Они содержат ауксины и другие стимуляторы роста, активизирующие процессы опыления и завязывания плодов.

Просто высыпайте гранулы у основания растений или в междурядья. Повторяйте обработку каждые 2-3 недели. Благодаря этому плоды начнут спеть на 10-14 дней раньше обычного.

Использование алюминиевой фольги

Ещё один необычный способ ускорения созревания томатов — укрытие почвы вокруг растений алюминиевой фольгой. Этот материал хорошо отражает солнечные лучи, тем самым повышая температуру грунта.

В результате корни получают больше тепла, что стимулирует рост и скорое созревание плодов. Кроме того, фольга отпугивает некоторых вредителей и сорняки. Укрывать почву фольгой нужно сразу после высадки рассады.

Подкормка перекисью водорода

Для ускорения созревания томатов можно применять и такой нестандартный агроприем, как подкормка перекисью водорода. Это вещество, в небольших дозах, активизирует дыхание и обменные процессы в растениях.

Просто разводите 3% раствор перекиси водорода и регулярно поливайте им грунт вокруг кустов томатов. Через 10-14 дней вы заметите, что плоды начали наливаться и быстро меняют цвет.

Все эти приёмы помогут вам получить ранний и обильный урожай сочных, ароматных томатов. Главное — не бояться экспериментировать и пробовать необычные, но эффективные способы ухода за растениями.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Из статьи вы узнаете, как можно ускорить созревание помидоров и повысить урожайность.

Названа самая лучшая подкормка для томатов
Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа
"Я живу в раю": Виктория Боня впервые показала своё жилье в Монако
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
Какое количество отжиманий считается нормой: все зависит от возраста
Увеличьте мощность двигателя в два раза: простая замена свечей зажигания творит чудеса
Увеличьте мощность двигателя в два раза: простая замена свечей зажигания творит чудеса
Последние материалы
Анастасия Костенко показала пятимесячного сына от Дмитрия Тарасова
Как сделать носогубные складки менее заметными без инъекций
Кабачковые оладьи с рикоттой: вкусный и сытный завтрак за 20 минут
Врач Серёжина: арбузы и дыни нельзя употреблять при диабете и ожирении
Напряжение между Саудовской Аравией и Западом растёт
21-летняя внучка Никиты Михалкова Наталья вышла замуж
"Звук": почти половина школьников читают только краткое содержание книг
Эксперты предупредили об изменении климата в Москве
Певец Эмин Агаларов забрал пятилетнюю дочь Афину в Баку после тайной свадьбы
Врач-косметолог Секирина объяснила, как сделать ногти длиннее и крепче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников