Вопрос ранних томатов решён: 4 нестандартных, но результативных приёма

Как заставить томаты созревать быстрее

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Томаты — одна из самых популярных культур на дачных участках. Однако многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда плоды долго не спеют и не радуют богатым урожаем. Оказывается, ускорить процесс созревания вполне реально, если применить правильные агротехнические приемы. В этой статье мы расскажем о нескольких необычных, но действенных способах, которые помогут вам получить ранний и обильный урожай томатов.

Фото: Own work by Medved', PDM

Прищипвание верхушек

Многие огородники знают о таком приеме, как прищипвание верхушек растений. Но немногие используют его специально для ускорения созревания томатов. А ведь это один из самых простых и эффективных способов!

Когда вы прищипываете верхушку растения, оно перенаправляет свою энергию с роста на образование цветков и плодов. Таким образом, плоды начинают спеть на 7-10 дней раньше. При этом общий урожай томатов также возрастает.

Опылительные гранулы

Ускорить цветение и, как следствие, созревание томатов помогают и специальные опылительные гранулы. Они содержат ауксины и другие стимуляторы роста, активизирующие процессы опыления и завязывания плодов.

Просто высыпайте гранулы у основания растений или в междурядья. Повторяйте обработку каждые 2-3 недели. Благодаря этому плоды начнут спеть на 10-14 дней раньше обычного.

Использование алюминиевой фольги

Ещё один необычный способ ускорения созревания томатов — укрытие почвы вокруг растений алюминиевой фольгой. Этот материал хорошо отражает солнечные лучи, тем самым повышая температуру грунта.

В результате корни получают больше тепла, что стимулирует рост и скорое созревание плодов. Кроме того, фольга отпугивает некоторых вредителей и сорняки. Укрывать почву фольгой нужно сразу после высадки рассады.

Подкормка перекисью водорода

Для ускорения созревания томатов можно применять и такой нестандартный агроприем, как подкормка перекисью водорода. Это вещество, в небольших дозах, активизирует дыхание и обменные процессы в растениях.

Просто разводите 3% раствор перекиси водорода и регулярно поливайте им грунт вокруг кустов томатов. Через 10-14 дней вы заметите, что плоды начали наливаться и быстро меняют цвет.

Все эти приёмы помогут вам получить ранний и обильный урожай сочных, ароматных томатов. Главное — не бояться экспериментировать и пробовать необычные, но эффективные способы ухода за растениями.