Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом

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Как правильно подкормить малину

1:19
Садоводство

Летом, в период формирования завязей и плодоношения, малина требует особого внимания и ухода.

Как правильно подкормить малину
Фото: upload.wikimedia.org by Magnus Rosendahl, PDM

Это включает не только своевременный полив, прополку и рыхление почвы, но и правильную подкормку.

Для удобрения малины в этот период можно использовать:

  • птичий помёт, разведённый в 15 раз;
  • навозную жижу, разведённую в 5 раз.

Эти растворы следует вносить под кусты из расчета полведра на погонный метр ряда.

Также для малины полезна подкормка минеральными удобрениями.

Состав минеральной подкормки: 40 г суперфосфата, 25 г калийной соли, 20 г аммиачной селитры. Это количество рассчитано на один погонный метр.

Важно! Использование этой подкормки должно сопровождаться поливом.

Для внекорневой подкормки малины лучше всего подходит зольный раствор.

Готовится он так: 300 г золы просеять через сито, залить кипятком, хорошо перемешать и прокипятить на медленном огне в течение получаса.

Остудить, процедить через несколько слоев марли и развести десятью литрами воды.

Для лучшего прилипания в готовый отвар можно добавить 50 г любого мыла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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