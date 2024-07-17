Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом

Как правильно подкормить малину

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Летом, в период формирования завязей и плодоношения, малина требует особого внимания и ухода.

Фото: upload.wikimedia.org by Magnus Rosendahl, PDM

Это включает не только своевременный полив, прополку и рыхление почвы, но и правильную подкормку.

Для удобрения малины в этот период можно использовать:

птичий помёт, разведённый в 15 раз;

навозную жижу, разведённую в 5 раз.

Эти растворы следует вносить под кусты из расчета полведра на погонный метр ряда.

Также для малины полезна подкормка минеральными удобрениями.

Состав минеральной подкормки: 40 г суперфосфата, 25 г калийной соли, 20 г аммиачной селитры. Это количество рассчитано на один погонный метр.

Важно! Использование этой подкормки должно сопровождаться поливом.

Для внекорневой подкормки малины лучше всего подходит зольный раствор.

Готовится он так: 300 г золы просеять через сито, залить кипятком, хорошо перемешать и прокипятить на медленном огне в течение получаса.

Остудить, процедить через несколько слоев марли и развести десятью литрами воды.

Для лучшего прилипания в готовый отвар можно добавить 50 г любого мыла.