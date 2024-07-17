Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом

Летом, в период формирования завязей и плодоношения, малина требует особого внимания и ухода.
Это включает не только своевременный полив, прополку и рыхление почвы, но и правильную подкормку.
Для удобрения малины в этот период можно использовать:
Эти растворы следует вносить под кусты из расчета полведра на погонный метр ряда.
Также для малины полезна подкормка минеральными удобрениями.
Состав минеральной подкормки: 40 г суперфосфата, 25 г калийной соли, 20 г аммиачной селитры. Это количество рассчитано на один погонный метр.
Важно! Использование этой подкормки должно сопровождаться поливом.
Для внекорневой подкормки малины лучше всего подходит зольный раствор.
Готовится он так: 300 г золы просеять через сито, залить кипятком, хорошо перемешать и прокипятить на медленном огне в течение получаса.
Остудить, процедить через несколько слоев марли и развести десятью литрами воды.
Для лучшего прилипания в готовый отвар можно добавить 50 г любого мыла.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.