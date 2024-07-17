Как обеспечить здоровый рост клубники круглый год: секреты ухода после сбора ягод

Что нужно делать с клубникой после сбора урожая

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильный уход за клубникой после сбора урожая столь же важен, как и уход в период плодоношения.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Не стоит оставлять грядки без внимания после сбора ягод. Важно продолжать заботиться о растениях. На двух-трёхлетних кустах необходимо удалить все засохшие, поражённые вредителями и болезнями листья.

Далее следует обрезать отплодоносившие побеги, при этом сохраняя молодые листья, которые обеспечат здоровый рост кустов в будущем.

Необходимо убрать весь мусор под кустами: отмершие усы, листья, опавшие ягоды, старую мульчу. Эти действия помогут защитить посадки от вредителей и болезней.

После уборки грядки следует прополоть и прорыхлить.

Если на кустах появились сморщенные листья, необходимо обработать растения акарицидными препаратами, так как это может свидетельствовать о присутствии клещей. Растения с "ржавыми" или бурыми пятнами также требуют срочной обработки.

После приведения грядок в порядок, их следует обильно полить и покрыть новой мульчей.

Особое внимание нужно уделить подкормке. Лучше всего использовать жидкие органические удобрения, например, настоянный в воде навоз. Важно, чтобы концентрация удобрения была минимальной, иначе растения начнут активно наращивать листву, но не смогут заложить плодовые почки.