Как обеспечить здоровый рост клубники круглый год: секреты ухода после сбора ягод

Правильный уход за клубникой после сбора урожая столь же важен, как и уход в период плодоношения.
Не стоит оставлять грядки без внимания после сбора ягод. Важно продолжать заботиться о растениях. На двух-трёхлетних кустах необходимо удалить все засохшие, поражённые вредителями и болезнями листья.
Далее следует обрезать отплодоносившие побеги, при этом сохраняя молодые листья, которые обеспечат здоровый рост кустов в будущем.
Необходимо убрать весь мусор под кустами: отмершие усы, листья, опавшие ягоды, старую мульчу. Эти действия помогут защитить посадки от вредителей и болезней.
После уборки грядки следует прополоть и прорыхлить.
Если на кустах появились сморщенные листья, необходимо обработать растения акарицидными препаратами, так как это может свидетельствовать о присутствии клещей. Растения с "ржавыми" или бурыми пятнами также требуют срочной обработки.
После приведения грядок в порядок, их следует обильно полить и покрыть новой мульчей.
Особое внимание нужно уделить подкормке. Лучше всего использовать жидкие органические удобрения, например, настоянный в воде навоз. Важно, чтобы концентрация удобрения была минимальной, иначе растения начнут активно наращивать листву, но не смогут заложить плодовые почки.
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.