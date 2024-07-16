Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт приготовления вкусных тефтелей
Политолог Ищенко: Трамп будет добиваться мира на Украине в интересах США
Названы самые злые породы собак
Бьянку Цензори заметили в экстравагантном наряде
Британия и Китай делят кыргызские сокровища
Microsoft повышает цены на Xbox Game Pass и вводит новый уровень подписки
Садальский высказался о дочери Киркорова, которая потроллила отца за розовую кофточку
В СПбГУ "измерили" нагрев спор бактерий при падении из космоса
Тренер Фабио Капелло назвал футболиста, который впечатлил своей игрой на Евро-2024
Как вырастить укроп профессионально: советы и трюки от опытных садоводов

Как посадить укроп в июле: советы и рекомендации

1:43
Садоводство

Укроп можно успешно выращивать на протяжении всего сезона, но особенно хорошо он развивается в июле, когда почва прогрета и влажна.

Как посадить укроп в июле: советы и рекомендации
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Выбор сорта укропа

Для посадки в июле лучше всего подходят сорта укропа, устойчивые к болезням, жаре и цветению. Такие сорта как "Грибовский", "Кутузовский", "Амазонка", "Золотистый" и "Урожайный" обеспечат богатый урожай зелени и семян.

Подготовка почвы и семян

Перед посадкой укропа необходимо подготовить почву, обогатив её компостом или перегноем. Почва должна быть рыхлой, влажной и очищенной от сорняков.

Семена укропа следует промыть, замочить на несколько часов в тёплой воде и просушить. Это ускоряет прорастание и предотвращает гниение.

Посадка укропа

Укроп можно сажать в грядки или контейнеры. Глубина посева должна быть 1-2 см, расстояние между рядами — 15-20 см, а между растениями — 5-10 см.

Семена нужно слегка прижать к почве и полить тёплой водой. После посадки грядки следует накрыть агроволокном или плёнкой для создания парникового эффекта.

Уход за укропом

Укроп требует регулярного полива, прополки, рыхления и подкормки. Поливать его нужно утром или вечером, избегая переувлажнения почвы.

Прополка и рыхление помогают предотвратить засыхание корней и развитие болезней. Подкормку укропа следует проводить раз в две недели, используя органические или минеральные удобрения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Последние материалы
В микроволновке нельзя греть небольшие порции еды, и вот почему
Наталья Медведева рассказала об условиях труда в Comedy Woman
Пять рожениц со схватками застряли в лифте московского роддома
Как избежать штрафа и получить страховку за сбитый дорожный знак
Самые милые породы кошек
Как сохранить красоту ног: избегайте этих привычек
В Китае научились находить большие военные корабли на плохих спутниковых снимках
Эксперты выяснили, сколько придется переплатить по ипотеке
Ксения Бородина забрала с Алтая домой очаровательного питомца
Вода из горячего крана ухудшает вкус чая и кофе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников