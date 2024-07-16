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Как использовать хлебный настой для улучшения урожая овощей

2:00
Садоводство

Хлебный настой богат различными полезными веществами, такими как азот, фосфор, калий, магний, кальций и другие микроэлементы, которые способствуют росту и развитию растений.

Как использовать хлебный настой для улучшения урожая овощей
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, CC BY-SA 3.0

Кроме того, хлебный настой стимулирует активность полезных микроорганизмов в почве, улучшает еЁ структуру и способность удерживать влагу.

Как приготовить хлебный настой

Для приготовления хлебного настоя вам понадобится:

  • Хлеб (любой, но предпочтительнее чЁрный или ржаной) — 1 кг;
  • Вода — 10 л;
  • Сахар — 100 г;
  • Дрожжи (свежие или сухие) — 10 г.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте хлеб на мелкие кусочки и поместите в большую ёмкость (ведро, бочка, бутыль и т.д.).
  2. Добавьте сахар и дрожжи, тщательно перемешайте.
  3. Накройте ёмкость крышкой или марлей и оставьте в тёплом месте на 5-7 дней.
  4. Периодически перемешивайте настой и удаляйте образующуюся пену.
  5. Готовый настой должен иметь кислый запах и пузыриться.

Применение хлебного настоя

Хлебный настой можно использовать для подкормки различных овощных культур, таких как помидоры, огурцы, капуста, морковь, свёкла, лук, чеснок и другие.

Для этого разбавьте настой водой в соотношении 1:10 (1 литр настоя на 10 литров воды) и поливайте растения под корень раз в неделю или две.

Также можно использовать настой для опрыскивания растений, что поможет защитить их от болезней и вредителей. Разбавьте настой водой в пропорции 1:20 (1 литр настоя на 20 литров воды) и опрыскивайте растения раз в неделю или две.

Хлебный настой — это недорогое и эффективное удобрение, которое поможет улучшить урожай овощей и поддержать здоровье растений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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