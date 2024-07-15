Домашний спрей с перекисью водорода: профилактика гнили и вредителей

Спрей для цветов и трав на основе перекиси водорода защитит от гнили и вредителей

0:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы защитить ваши растения от вредителей и гнили, вы можете приготовить простой и эффективный спрей из перекиси водорода.

Фото: commons.wikimedia. org by Ms.umarayamajhi, CC BY-SA 4.0

Для этого вам понадобятся:

— 50 мл 3%-ной перекиси водорода;

— 2 столовые ложки спирта;

— 3 капли моющего средства;

— 900 мл воды.

Важно приготовить смесь непосредственно перед использованием. Опрыскайте листья и стебли ваших растений этой смесью. Активные компоненты и окислительные свойства кислорода в перекиси помогут избавиться от вредителей и предотвратить гниение.