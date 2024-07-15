Домашний спрей с перекисью водорода: профилактика гнили и вредителей

Чтобы защитить ваши растения от вредителей и гнили, вы можете приготовить простой и эффективный спрей из перекиси водорода.
Для этого вам понадобятся:
— 50 мл 3%-ной перекиси водорода;
— 2 столовые ложки спирта;
— 3 капли моющего средства;
— 900 мл воды.
Важно приготовить смесь непосредственно перед использованием. Опрыскайте листья и стебли ваших растений этой смесью. Активные компоненты и окислительные свойства кислорода в перекиси помогут избавиться от вредителей и предотвратить гниение.
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