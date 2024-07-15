Омолаживаем poзу содой. Потрясающий метод для преображения даже старых кустов

Этот удивительный метод позволяет обновить даже старые кусты роз. Для приготовления раствора нам понадобится обычная пищевая сода, которая есть в каждом доме.
В 5 литрах воды мы растворяем 1 столовую ложку соды, 0,5 чайной ложки нашатырного спирта, 1 чайную ложку сульфата магния и 1 чайную ложку тертого хозяйственного мыла.
Полученным раствором опрыскиваем кусты роз утром или вечером, избегая прямых солнечных лучей.
Благодаря этому составу у роз начинается активный рост новых побегов, что приводит к их омоложению. Попробуйте этот метод, и вы увидите, как ваши розы преобразятся!
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