Омолаживаем poзу содой. Потрясающий метод для преображения даже старых кустов

Обычная пищевая сода поможет омолодить старые розовые кусты

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Этот удивительный метод позволяет обновить даже старые кусты роз. Для приготовления раствора нам понадобится обычная пищевая сода, которая есть в каждом доме.

Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, CC BY-SA 4.0

В 5 литрах воды мы растворяем 1 столовую ложку соды, 0,5 чайной ложки нашатырного спирта, 1 чайную ложку сульфата магния и 1 чайную ложку тертого хозяйственного мыла.

Полученным раствором опрыскиваем кусты роз утром или вечером, избегая прямых солнечных лучей.

Благодаря этому составу у роз начинается активный рост новых побегов, что приводит к их омоложению. Попробуйте этот метод, и вы увидите, как ваши розы преобразятся!