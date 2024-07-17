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Как навсегда победить колорадского жука на вашем огороде: проверенные методы

Как уничтожить колорадского жука на огороде?

1:00
Садоводство

Колорадский жук — один из самых опасных вредителей огородов, способный нанести значительный ущерб картофелю и другим растениям семейства паслёновых.

Как уничтожить колорадского жука на огороде?
Фото: commons.wikimedia.org by Adámozphoto, CC BY-SA 4.0

Борьба с этим вредителем требует системного подхода и применения эффективных методов.

Привлечение хищников. Заведите на своем участке птиц, жуков-хищников или других естественных врагов колорадского жука.

Использование бактериальных препаратов. Бактерии Bacillus thuringiensis являются эффективным биопрепаратом для уничтожения личинок колорадского жука.

Использование инсектицидов. Для более серьёзных случаев поражения колорадским жуком можно применять химические инсектициды. Однако следует быть осторожным и строго соблюдать инструкции по применению.

Опыление растений. Обработка растений пыльцой, содержащей карбофос или перметрин, также может помочь в борьбе с колорадским жуком.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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