Методы действуют на 100%: как навсегда победить кротов на огороде

Как победить крота на огороде?

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроты — это небольшие подземные млекопитающие, которые могут стать настоящей проблемой для садоводов и огородников. Их подземные туннели могут разрушать корневые системы растений, что приводит к ухудшению состояния газонов и садов.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, CC BY-SA 3.0

Причины появления кротов на участке.

Богатая почва. Кроты предпочитают плодородную, влажную почву, богатую насекомыми и червями.

Влажность. Они тяготеют к участкам с достаточной влажностью, что облегчает им рытье туннелей.

Защищенные места. Густые насаждения и мульча могут служить укрытием для кротов.

Методы борьбы с кротами.

Ловушки — это один из наиболее эффективных методов борьбы. Существует несколько типов ловушек: тоннельные, скользящие и капканные. Ловушки устанавливают в активных тоннелях крота.

Барьерные ограждения из металлической сетки с мелкой ячейкой можно установить по периметру участка или вокруг отдельных грядок. Сетка должна быть закопана на глубину не менее 50 см и выступать над поверхностью на 20-30 см.

Привлечение на участок хищников, таких как совы, соколы и даже кошки, может помочь сократить численность кротов.

Некоторые растения, такие как нарциссы и бархатцы, имеют отпугивающие свойства для кротов. Посадка таких растений по периметру участка может снизить их активность.