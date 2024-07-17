Методы действуют на 100%: как навсегда победить кротов на огороде

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Как победить крота на огороде?

1:32
Садоводство

Кроты — это небольшие подземные млекопитающие, которые могут стать настоящей проблемой для садоводов и огородников. Их подземные туннели могут разрушать корневые системы растений, что приводит к ухудшению состояния газонов и садов. 

Как победить крота на огороде?
Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, CC BY-SA 3.0

Причины появления кротов на участке.
Богатая почва. Кроты предпочитают плодородную, влажную почву, богатую насекомыми и червями.

Влажность. Они тяготеют к участкам с достаточной влажностью, что облегчает им рытье туннелей.

Защищенные места. Густые насаждения и мульча могут служить укрытием для кротов.

Методы борьбы с кротами.

Ловушки — это один из наиболее эффективных методов борьбы. Существует несколько типов ловушек: тоннельные, скользящие и капканные. Ловушки устанавливают в активных тоннелях крота.

Барьерные ограждения из металлической сетки с мелкой ячейкой можно установить по периметру участка или вокруг отдельных грядок. Сетка должна быть закопана на глубину не менее 50 см и выступать над поверхностью на 20-30 см.

Привлечение на участок хищников, таких как совы, соколы и даже кошки, может помочь сократить численность кротов.

Некоторые растения, такие как нарциссы и бархатцы, имеют отпугивающие свойства для кротов. Посадка таких растений по периметру участка может снизить их активность.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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