Методы действуют на 100%: как навсегда победить кротов на огороде

Кроты — это небольшие подземные млекопитающие, которые могут стать настоящей проблемой для садоводов и огородников. Их подземные туннели могут разрушать корневые системы растений, что приводит к ухудшению состояния газонов и садов.
Причины появления кротов на участке.
Богатая почва. Кроты предпочитают плодородную, влажную почву, богатую насекомыми и червями.
Влажность. Они тяготеют к участкам с достаточной влажностью, что облегчает им рытье туннелей.
Защищенные места. Густые насаждения и мульча могут служить укрытием для кротов.
Методы борьбы с кротами.
Ловушки — это один из наиболее эффективных методов борьбы. Существует несколько типов ловушек: тоннельные, скользящие и капканные. Ловушки устанавливают в активных тоннелях крота.
Барьерные ограждения из металлической сетки с мелкой ячейкой можно установить по периметру участка или вокруг отдельных грядок. Сетка должна быть закопана на глубину не менее 50 см и выступать над поверхностью на 20-30 см.
Привлечение на участок хищников, таких как совы, соколы и даже кошки, может помочь сократить численность кротов.
Некоторые растения, такие как нарциссы и бархатцы, имеют отпугивающие свойства для кротов. Посадка таких растений по периметру участка может снизить их активность.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.