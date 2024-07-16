Защитите растения и получите более сочные плоды: рецепт подкормки арбузов

Для многих садоводов и огородников выращивание арбузов является одним из самых увлекательных и приятных занятий. Однако, чтобы получить обильный урожай крупных и сочных плодов, необходимо правильно ухаживать за растениями.
Одним из важных аспектов успешного выращивания арбузов является подкормка, которая обеспечит растения необходимыми питательными веществами для активного роста и развития.
Для начала приготовьте базу подкормки, которая будет состоять из органических компонентов. Смешайте следующие ингредиенты:
— Компост или перегной (2 части)
— Дрова от фруктовых или тополевых деревьев (1 часть)
— Посадочный грунт (1 часть)
Чтобы обеспечить все необходимые микроэлементы для здорoвого развития растений, добавьте в равных количествах натуральную серу и фосфорно-калийное удобрение.
Следуйте инструкции на упаковке по количеству применяемого удобрения.
Чтобы использовать этот состав как жидкую форму подкормки, добавьте достаточное количество воды до консистенции смеси.
Прежде чем приступить к нанесению подкормку на почву возле корня арбузного растения, щедро полейте его водой. Затем аккуратно распределите приготовленную жидкую форму на поверхность почвы возле каждого корня равными порциями.
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