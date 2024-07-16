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Защитите растения и получите более сочные плоды: рецепт подкормки арбузов

Сочные арбузы на вашем участке: секрет эффективной подкормки

1:24
Садоводство

Для многих садоводов и огородников выращивание арбузов является одним из самых увлекательных и приятных занятий. Однако, чтобы получить обильный урожай крупных и сочных плодов, необходимо правильно ухаживать за растениями.

Сочные арбузы на вашем участке: секрет эффективной подкормки
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Schmidt, CC BY-SA 3.0

Одним из важных аспектов успешного выращивания арбузов является подкормка, которая обеспечит растения необходимыми питательными веществами для активного роста и развития. 

Для начала приготовьте базу подкормки, которая будет состоять из органических компонентов. Смешайте следующие ингредиенты:
— Компост или перегной (2 части)
— Дрова от фруктовых или тополевых деревьев (1 часть)
— Посадочный грунт (1 часть)

Чтобы обеспечить все необходимые микроэлементы для здорoвого развития растений, добавьте в равных количествах натуральную серу и фосфорно-калийное удобрение.

Следуйте инструкции на упаковке по количеству применяемого удобрения.

Чтобы использовать этот состав как жидкую форму подкормки, добавьте достаточное количество воды до консистенции смеси.

Прежде чем приступить к нанесению подкормку на почву возле корня арбузного растения, щедро полейте его водой. Затем аккуратно распределите приготовленную жидкую форму на поверхность почвы возле каждого корня равными порциями.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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