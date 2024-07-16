Защитите растения и получите более сочные плоды: рецепт подкормки арбузов

Сочные арбузы на вашем участке: секрет эффективной подкормки

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для многих садоводов и огородников выращивание арбузов является одним из самых увлекательных и приятных занятий. Однако, чтобы получить обильный урожай крупных и сочных плодов, необходимо правильно ухаживать за растениями.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Schmidt, CC BY-SA 3.0

Одним из важных аспектов успешного выращивания арбузов является подкормка, которая обеспечит растения необходимыми питательными веществами для активного роста и развития.

Для начала приготовьте базу подкормки, которая будет состоять из органических компонентов. Смешайте следующие ингредиенты:

— Компост или перегной (2 части)

— Дрова от фруктовых или тополевых деревьев (1 часть)

— Посадочный грунт (1 часть)

Чтобы обеспечить все необходимые микроэлементы для здорoвого развития растений, добавьте в равных количествах натуральную серу и фосфорно-калийное удобрение.

Следуйте инструкции на упаковке по количеству применяемого удобрения.

Чтобы использовать этот состав как жидкую форму подкормки, добавьте достаточное количество воды до консистенции смеси.

Прежде чем приступить к нанесению подкормку на почву возле корня арбузного растения, щедро полейте его водой. Затем аккуратно распределите приготовленную жидкую форму на поверхность почвы возле каждого корня равными порциями.