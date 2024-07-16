Идеальные соседи: какие растения можно сажать рядом на огороде

Совместимость на огороде: какие растения можно сажать рядом

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильная совместимость растений в огороде играет важную роль в обеспечении здорового роста и развития культур. Некоторые растения, посаженные рядом, могут помогать друг другу бороться с вредителями, улучшать качество почвы и даже усиливать вкус.

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Томат и базилик.

Томаты и базилик — классическая комбинация. Базилик помогает отталкивать насекомых-вредителей, таких как белокрылки и москиты, и может улучшить вкус томатов. Также базилик способствует увеличению урожайности томатов.

Морковь и лук.

Морковь и лук также хорошо растут вместе. Эти растения отлично дополняют друг друга в борьбе с вредителями.

Капуста и укроп.

Капуста и укроп — еще одна удачная пара. Укроп привлекает полезных насекомых, которые поедают вредителей капусты, таких как тля и капустная моль. Укроп также улучшает вкус капусты и способствует её росту.

Огурцы и горох.

Огурцы и горох могут быть посажены рядом для улучшения роста. Горох фиксирует азот в почве, что полезно для огурцов, которые любят азотные удобрения. Кроме того, горох может служить естественной опорой для огурцов.