Идеальные соседи: какие растения можно сажать рядом на огороде

Правильная совместимость растений в огороде играет важную роль в обеспечении здорового роста и развития культур. Некоторые растения, посаженные рядом, могут помогать друг другу бороться с вредителями, улучшать качество почвы и даже усиливать вкус.
Томат и базилик.
Томаты и базилик — классическая комбинация. Базилик помогает отталкивать насекомых-вредителей, таких как белокрылки и москиты, и может улучшить вкус томатов. Также базилик способствует увеличению урожайности томатов.
Морковь и лук.
Морковь и лук также хорошо растут вместе. Эти растения отлично дополняют друг друга в борьбе с вредителями.
Капуста и укроп.
Капуста и укроп — еще одна удачная пара. Укроп привлекает полезных насекомых, которые поедают вредителей капусты, таких как тля и капустная моль. Укроп также улучшает вкус капусты и способствует её росту.
Огурцы и горох.
Огурцы и горох могут быть посажены рядом для улучшения роста. Горох фиксирует азот в почве, что полезно для огурцов, которые любят азотные удобрения. Кроме того, горох может служить естественной опорой для огурцов.
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