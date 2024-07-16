Вот как справиться с ядовитым плющом в саду: эффективный метод

Инструкция, как убрать ядовитый плющ в саду

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Ядовитый плющ — крайне токсичное и опасное растение.

Фото: pixabay.com by Robert Schneider, PDM

Как убрать ядовитый плющ из своего сада

Прежде чем начать процедуру, наденьте защитную одежду, которая закрывает все части тела, включая руки и ноги. Также наденьте респиратор и защитные очки.

Избегайте прикосновений к телу и лицу руками в перчатках, так как яд может передаваться через одежду и рабочие инструменты.

Самый эффективный способ удаления плюща из сада — выдёргивание растения с корнем. Для этого можно использовать специальные инструменты. Удалите внутреннюю и внешнюю корневую систему плюща, чтобы предотвратить дальнейший рост растения. Кроме того, удалите все остальные части растения.

Аккуратно поместите растительный материал в плотно закрытый полиэтиленовый пакет и утилизируйте его.

Ни в коем случае не сжигайте растение, так как дым будет содержать токсичные вещества, которые крайне опасны при вдыхании людьми и животными.

После удаления ядовитого плюща ничего не трогайте. Сначала вымойте руки специальным средством, которое предназначено для удаления яда из растения.

Обычное мыло для рук не подойдёт, так как оно может распространять яд. Затем снимите одежду и примите душ с тем же специальным моющим средством.