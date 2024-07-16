Как не дать огуречному жуку испортить ваш урожай: полезные советы огородникам

Советы, как избавиться от огуречного жука

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Огуречный жук — серьёзный вредитель, способный погубить урожай.

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Как избавиться от огуречных жуков на огороде

Выбирайте сорта огурцов и патиссонов, устойчивые к огуречным жукам и болезням.

Чтобы избавиться от вредителей на огороде, можно повесить ловушки — липкий скотч. Средства против огуречного жука продаются в специальных магазинах для огородников. Жуки прилипают к ловушке и больше не могут двигаться.

Кроме того, можно чередовать овощные культуры и укрывать растения защитными материалами.

Ещё один эффективный способ спасения посевов от вредителей — поднятие растений над землёй с помощью тюков соломы.

Поражённые листья огурцов следует вручную обрывать и уничтожать на ранней стадии заражения болезнью. Также полезно размножать и привлекать на огород естественных врагов огуречного жука — ос и птиц.

Чтобы избавиться от насекомых в своём саду, вы также можете использовать органические спреи для борьбы с вредителями. Они эффективно отпугивают насекомых от урожая.

Однако будьте осторожны с продуктом, так как эта обработка может быть токсичной для опылителей. Они играют важную роль в сборе урожая. Поэтому опрыскивайте до того, как цветки огурцов раскроются, или делайте это поздно вечером. В это время суток пчёлы не активны, так как спят. Как только спрей высохнет на растении, он не будет так токсичен для полезных насекомых-опылителей.

Кроме того, к профилактическим мерам против вредителей относят полив тёплой водой. Можно использовать обработку почвы песком, свежими опилками или торфом. Это способствует нормализации влажности и температуры почвы.