Как не дать огуречному жуку испортить ваш урожай: полезные советы огородникам

Огуречный жук — серьёзный вредитель, способный погубить урожай.
Выбирайте сорта огурцов и патиссонов, устойчивые к огуречным жукам и болезням.
Чтобы избавиться от вредителей на огороде, можно повесить ловушки — липкий скотч. Средства против огуречного жука продаются в специальных магазинах для огородников. Жуки прилипают к ловушке и больше не могут двигаться.
Кроме того, можно чередовать овощные культуры и укрывать растения защитными материалами.
Ещё один эффективный способ спасения посевов от вредителей — поднятие растений над землёй с помощью тюков соломы.
Поражённые листья огурцов следует вручную обрывать и уничтожать на ранней стадии заражения болезнью. Также полезно размножать и привлекать на огород естественных врагов огуречного жука — ос и птиц.
Чтобы избавиться от насекомых в своём саду, вы также можете использовать органические спреи для борьбы с вредителями. Они эффективно отпугивают насекомых от урожая.
Однако будьте осторожны с продуктом, так как эта обработка может быть токсичной для опылителей. Они играют важную роль в сборе урожая. Поэтому опрыскивайте до того, как цветки огурцов раскроются, или делайте это поздно вечером. В это время суток пчёлы не активны, так как спят. Как только спрей высохнет на растении, он не будет так токсичен для полезных насекомых-опылителей.
Кроме того, к профилактическим мерам против вредителей относят полив тёплой водой. Можно использовать обработку почвы песком, свежими опилками или торфом. Это способствует нормализации влажности и температуры почвы.
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