Советы огородникам: вы ещё успеваете посеять эти культуры в июле

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Что можно посадить в июле

1:21
Садоводство

Хотя на дворе уже июль, ещё можно успеть собрать урожай некоторых овощных культур.

Что можно посадить в июле
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, CC0

1. Стручковая фасоль.
Для посадки в июле берите раннеспелые сорта фасоли, урожай которых можно получить через 1,5-2 месяца после всходов. Для ускорения прорастания, замочите фасолинки в растворе марганцовки (0,5 г препарата на 100 мл тёплой воды). Спустя сутки для посева возьмите те, которые остались на дне.

2. Редис.
Редис можно сажать каждые 2 недели до самого октября. Для посадки в июле лучше взять сорта, устойчивые к стрелкованию.
Летом всходы редиски появляются быстро — примерно через 3-7 дней.

3. Горох.
Выбирайте ранние сорта, созревающие за 50-60 дней. Для быстрых всходов замочите горох в тёплой воде на 10-12 часов.

4. Лук.
В июле можно посадить лук, чтобы собирать сочные перья. Сажать его можно до середины августа. Зелень лук наращивает за 30-40 дней.

5. Зелень: разные сорта салатов, укроп, петрушка, рукола.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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