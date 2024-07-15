Советы огородникам: вы ещё успеваете посеять эти культуры в июле

Хотя на дворе уже июль, ещё можно успеть собрать урожай некоторых овощных культур.
1. Стручковая фасоль.
Для посадки в июле берите раннеспелые сорта фасоли, урожай которых можно получить через 1,5-2 месяца после всходов. Для ускорения прорастания, замочите фасолинки в растворе марганцовки (0,5 г препарата на 100 мл тёплой воды). Спустя сутки для посева возьмите те, которые остались на дне.
2. Редис.
Редис можно сажать каждые 2 недели до самого октября. Для посадки в июле лучше взять сорта, устойчивые к стрелкованию.
Летом всходы редиски появляются быстро — примерно через 3-7 дней.
3. Горох.
Выбирайте ранние сорта, созревающие за 50-60 дней. Для быстрых всходов замочите горох в тёплой воде на 10-12 часов.
4. Лук.
В июле можно посадить лук, чтобы собирать сочные перья. Сажать его можно до середины августа. Зелень лук наращивает за 30-40 дней.
5. Зелень: разные сорта салатов, укроп, петрушка, рукола.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.