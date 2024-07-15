Советы огородникам: вы ещё успеваете посеять эти культуры в июле

Что можно посадить в июле

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотя на дворе уже июль, ещё можно успеть собрать урожай некоторых овощных культур.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, CC0

1. Стручковая фасоль.

Для посадки в июле берите раннеспелые сорта фасоли, урожай которых можно получить через 1,5-2 месяца после всходов. Для ускорения прорастания, замочите фасолинки в растворе марганцовки (0,5 г препарата на 100 мл тёплой воды). Спустя сутки для посева возьмите те, которые остались на дне.

2. Редис.

Редис можно сажать каждые 2 недели до самого октября. Для посадки в июле лучше взять сорта, устойчивые к стрелкованию.

Летом всходы редиски появляются быстро — примерно через 3-7 дней.

3. Горох.

Выбирайте ранние сорта, созревающие за 50-60 дней. Для быстрых всходов замочите горох в тёплой воде на 10-12 часов.

4. Лук.

В июле можно посадить лук, чтобы собирать сочные перья. Сажать его можно до середины августа. Зелень лук наращивает за 30-40 дней.

5. Зелень: разные сорта салатов, укроп, петрушка, рукола.