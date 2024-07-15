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У помидоров могут скручиваются листьям по четырём причинам

4 причины скручивания листьев помидоров

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Садоводство

Иногда листья помидоров начинают скручиваться. Этот процесс может происходит по нескольким причинам.

4 причины скручивания листьев помидоров
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
  1. Высокая температура. Листья начинают скручиваться, чтобы уменьшить транспирацию, то есть испарение воды листьями.
  2. Сухая почва. При дефиците воды в почве получается дефицит воды в растении. И оно опять же уменьшает нагреваемую солнцем площадь листьев с помощью скручивания.
  3. Физиологическая особенность сорта. Если для помидоров созданы необходимые условия для роста и развития, а листья не разворачиваются и не меняют цвет, то никаких мер по исправлению ситуации применять не нужно.
  4. Сильная обрезка. Это также может стать причиной скручивания листьев, так как это стресс для растений.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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