У помидоров могут скручиваются листьям по четырём причинам

Иногда листья помидоров начинают скручиваться. Этот процесс может происходит по нескольким причинам.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Высокая температура. Листья начинают скручиваться, чтобы уменьшить транспирацию, то есть испарение воды листьями.
Сухая почва. При дефиците воды в почве получается дефицит воды в растении. И оно опять же уменьшает нагреваемую солнцем площадь листьев с помощью скручивания.
Физиологическая особенность сорта. Если для помидоров созданы необходимые условия для роста и развития, а листья не разворачиваются и не меняют цвет, то никаких мер по исправлению ситуации применять не нужно.
Сильная обрезка. Это также может стать причиной скручивания листьев, так как это стресс для растений.