У помидоров могут скручиваются листьям по четырём причинам

4 причины скручивания листьев помидоров

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда листья помидоров начинают скручиваться. Этот процесс может происходит по нескольким причинам.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова