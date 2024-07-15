Какие фрукты и ягоды легко вырастить в саду: советы опытных огородников

Вы можете выращивать в своём саду фрукты, которые не требуют особого ухода.
В своём саду вы можете легко выращивать фруктовые деревья, такие как груши, яблони и сливы. Вам нужно укоренить деревья, чтобы вы могли наслаждаться ими десятилетиями.
Для роста плодовых деревьев важно защитить их от болезней и вредных насекомых с помощью опрыскивания. Кроме того, важно периодически обрезать деревья и укрывать их на зиму. Осенью важно убирать опавшие плоды под деревом.
Клубника также долго растёт — до шести лет — и за ней не сложно ухаживать. В плане ухода нужно регулярно прореживать растение, чтобы оно не выросло слишком большим.
Так как клубника подвержена многим заболеваниям растений и некоторым проблемам с насекомыми на плодах, важно следить за её состоянием. Ягоды часто поедают слизни, муравьи и жуки. Нет необходимости избавляться от насекомых, если только их в вашем саду не слишком много и они не наносят слишком большого вреда урожаю.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.