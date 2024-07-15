Какие фрукты и ягоды легко вырастить в саду: советы опытных огородников

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Из фруктов в саду лучше всего выращивать грушу и яблоню

1:10
Садоводство » Деревья и кустарники

Вы можете выращивать в своём саду фрукты, которые не требуют особого ухода.

Из фруктов в саду лучше всего выращивать грушу и яблоню
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 4.0

Какие фрукты и ягоды легко вырастить

В своём саду вы можете легко выращивать фруктовые деревья, такие как груши, яблони и сливы. Вам нужно укоренить деревья, чтобы вы могли наслаждаться ими десятилетиями.

Для роста плодовых деревьев важно защитить их от болезней и вредных насекомых с помощью опрыскивания. Кроме того, важно периодически обрезать деревья и укрывать их на зиму. Осенью важно убирать опавшие плоды под деревом.

Клубника также долго растёт — до шести лет — и за ней не сложно ухаживать. В плане ухода нужно регулярно прореживать растение, чтобы оно не выросло слишком большим.

Так как клубника подвержена многим заболеваниям растений и некоторым проблемам с насекомыми на плодах, важно следить за её состоянием. Ягоды часто поедают слизни, муравьи и жуки. Нет необходимости избавляться от насекомых, если только их в вашем саду не слишком много и они не наносят слишком большого вреда урожаю.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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