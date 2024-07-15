Какие растения подойдут для тенистого сада: полезные советы садоводам

Названы лучшие растения для тенистого сада

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Некоторые растения способны вырасти высокими и красивыми даже в тени.

Фото: https://pixnio.com/still-life/backyard-table-at-night by Jon Sullivan, PDM

Лигулярия

Лигулярия может вырасти до полутора метров в высоту даже в тени сада. Комфортно растение будет чувствовать себя и в болотистом месте. Цветёт растение красивыми жёлтыми цветками. Кроме того, лигулярия по-настоящему украсит ваш сад.

Корень калвера

Этот яркий цветок может вырасти высоким в тенистых условиях. Растение имеет красивые фиолетовые, розовые или белые цветки.

Цветущий клён

Цветущий клён будет радовать вас долгие годы своим красивым внешним видом. Это кустарниковое растение, которое может расти в тенистых условиях. Также можно выращивать растение в подвесных горшках или контейнерах.