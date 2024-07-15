Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт диетических сырников для тех, кто на ПП
Сырный суп "Ностальгия": этот супчик очень нравится и взрослым, и детям
Водка "Белая березка" наращивает производство
Откройте новые миры: пять игр в Steam, которые стоит попробовать прямо сейчас
Быстрый макияж и укладка для свидания: как выглядеть идеально за 30 минут?
Разбираемся, какой тип кузова лучше выбрать для максимальной вместимости
ARM представила новую технологию улучшения графики в мобильных играх
Галактики регулируют свой рост, чтобы не исчерпать газ для звездообразования
Летом ездить в Гоа дешевле, чем в Тайланд или на Шри-Ланку
Какие растения подойдут для тенистого сада: полезные советы садоводам

Названы лучшие растения для тенистого сада

0:51
Садоводство » Деревья и кустарники

Некоторые растения способны вырасти высокими и красивыми даже в тени.

Названы лучшие растения для тенистого сада
Фото: https://pixnio.com/still-life/backyard-table-at-night by Jon Sullivan, PDM

Лигулярия

Лигулярия может вырасти до полутора метров в высоту даже в тени сада. Комфортно растение будет чувствовать себя и в болотистом месте. Цветёт растение красивыми жёлтыми цветками. Кроме того, лигулярия по-настоящему украсит ваш сад.

Корень калвера

Этот яркий цветок может вырасти высоким в тенистых условиях. Растение имеет красивые фиолетовые, розовые или белые цветки.

Цветущий клён

Цветущий клён будет радовать вас долгие годы своим красивым внешним видом. Это кустарниковое растение, которое может расти в тенистых условиях. Также можно выращивать растение в подвесных горшках или контейнерах.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Последние материалы
Летом ездить в Гоа дешевле, чем в Тайланд или на Шри-Ланку
Стало известно о конфликте Горбачёвой и Дюжева на съёмках "Бременских музыкантов"
Почему россияне предпочитают съем жилья и не хотят брать ипотеку
Названы лучшие растения для тенистого сада
Паста с грибами и овощами: кабачок, сладкий перец и помидоры делают её очень сочной
Мужской взгляд на женский макияж: что не стоит использовать
В регионах РФ усилился интерес к рыболовным турам
Специальные упращнения помогут уменьшить боль во время "этих дней"
Как распознать непрофессионального мастера маникюра?
Отмена льготной ипотеки не приведет к снижению цен на новостройки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников