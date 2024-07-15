Какие растения подойдут для тенистого сада: полезные советы садоводам

Некоторые растения способны вырасти высокими и красивыми даже в тени.
Лигулярия может вырасти до полутора метров в высоту даже в тени сада. Комфортно растение будет чувствовать себя и в болотистом месте. Цветёт растение красивыми жёлтыми цветками. Кроме того, лигулярия по-настоящему украсит ваш сад.
Этот яркий цветок может вырасти высоким в тенистых условиях. Растение имеет красивые фиолетовые, розовые или белые цветки.
Цветущий клён будет радовать вас долгие годы своим красивым внешним видом. Это кустарниковое растение, которое может расти в тенистых условиях. Также можно выращивать растение в подвесных горшках или контейнерах.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.