Чеснок и клубника не пара? Богатый урожай и защита от вредителей без хлопот благодаря соседству

Чеснок является идеальным соседом для клубники

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечту о получении богатого урожая крупных и сладких ягод легко можно воплотить в реальность. Есть проверенный метод, который не только повышает урожайность, но и защищает клубнику от вредителей.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Секрет этого метода заключается в использовании чеснока в качестве соседа для клубники. Оказывается, чеснок не только не вредит ей, но и помогает ягоде расти и развиваться. Как же это работает?

Во-первых, чеснок отпугивает жука-долгоносика и других насекомых, которые могут повредить ягоды и листву клубники. Его резкий запах действует как естественный инсектицид.

Во-вторых, чеснок является естественным антисептиком и помогает бороться с грибковыми заболеваниями, которые могут поражать клубнику.

Как правильно посадить чеснок рядом с клубникой?

1. Выберите место для посадки. Лучше всего посадить чеснок вокруг куста клубники, оставляя между ними 10-15 сантиметров. Такое расстояние позволит растениям комфортно развиваться, не мешая друг другу.

2. Количество зубков. Под каждый куст клубники достаточно посадить 12 зубчиков чеснока.

3. Время посадки. Оптимальное время для посадки чеснока — осень, после сбора клубники.

Преимущества такого метода:

1. Увеличение урожайности. Клубника, растущая рядом с чесноком, радует более обильным урожаем.

2. Защита от вредителей. Чеснок действует как естественный инсектицид, отпугивая вредителей от клубники.

3. Экономия места. Сочетание клубники и чеснока на одной грядке позволяет эффективно использовать пространство.

Важно помнить, что не стоит сажать чеснок в непосредственной близости к клубнике, так как это может привести к конкуренции за питательные вещества и воду. Соблюдайте оптимальное расстояние, и ваша клубничка порадует обильным и вкусным урожаем.