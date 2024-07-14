Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шереметьево ввёл ограничения на взлёт и посадку из-за предупреждений о непогоде
Актриса Алёна Хмельницкая заявила о нелёгком расставании с молодым возлюбленным
Советы сенатора: когда выгодно погашать кредиты досрочно
Дэвид Сэндс развенчал миф о том, что кошек привлекает тепло от батареи ноутбука
Кинологи рассказали, как выбрать собаку
WSJ: в машине подозреваемого в покушении на Трампа найдена взрывчатка
Садальский признался, что ему не нравится слово "Патрики"
Идеальный пробор для каждого типа лица
Актриса Мария Шумакова рассказала, что весит 78 кг спустя три месяца после родов
Чеснок и клубника не пара? Богатый урожай и защита от вредителей без хлопот благодаря соседству

Чеснок является идеальным соседом для клубники

2:08
Садоводство

Мечту о получении богатого урожая крупных и сладких ягод легко можно воплотить в реальность. Есть проверенный метод, который не только повышает урожайность, но и защищает клубнику от вредителей.

Чеснок является идеальным соседом для клубники
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Секрет этого метода заключается в использовании чеснока в качестве соседа для клубники. Оказывается, чеснок не только не вредит ей, но и помогает ягоде расти и развиваться. Как же это работает?

Во-первых, чеснок отпугивает жука-долгоносика и других насекомых, которые могут повредить ягоды и листву клубники. Его резкий запах действует как естественный инсектицид.

Во-вторых, чеснок является естественным антисептиком и помогает бороться с грибковыми заболеваниями, которые могут поражать клубнику.

Как правильно посадить чеснок рядом с клубникой?

1. Выберите место для посадки. Лучше всего посадить чеснок вокруг куста клубники, оставляя между ними 10-15 сантиметров. Такое расстояние позволит растениям комфортно развиваться, не мешая друг другу.

2. Количество зубков. Под каждый куст клубники достаточно посадить 12 зубчиков чеснока.

3. Время посадки. Оптимальное время для посадки чеснока — осень, после сбора клубники.

Преимущества такого метода:

1. Увеличение урожайности. Клубника, растущая рядом с чесноком, радует более обильным урожаем.

2. Защита от вредителей. Чеснок действует как естественный инсектицид, отпугивая вредителей от клубники.

3. Экономия места. Сочетание клубники и чеснока на одной грядке позволяет эффективно использовать пространство.

Важно помнить, что не стоит сажать чеснок в непосредственной близости к клубнике, так как это может привести к конкуренции за питательные вещества и воду. Соблюдайте оптимальное расстояние, и ваша клубничка порадует обильным и вкусным урожаем.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка
Последние материалы
Чеснок является идеальным соседом для клубники
Основные правила ухода за волосами после неудачного окрашивания
Поплавская о Галкине*: предательство не прощается
Зрители финального мачта Уимблдона встретили овациями появление Кейт Миддлтон
ЕС призывает спасти Украину от дефолта
Arc System Works анонсировала Double Dragon Revive для консолей и ПК в 2025 году
Как избежать набора веса после диеты: золотые правила
Биолог Савельев признал физическую нагрузку на даче более полезной, чем в спортзале
Звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти скончалась от рака груди
Милош Бикович признался, что преодолел множество комплексов на пути к славе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников