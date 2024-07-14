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Как избавиться от тли: 4 надёжных и безопасных способа

Зола и сода с мылом помогут избавиться от тли и мучнистой росы

1:19
Садоводство

Самый простой и доступный рецепт от тли — мыльный раствор. Можно использовать обычное хозяйственное, зелёное, дегтярное или даже туалетное мыло. Другие средства требуют дополнительных компонентов, но тоже очень простых.

Зола и сода с мылом помогут избавиться от тли и мучнистой росы
Фото: Aphid - Bladluizen by Paul van de Velde, CC BY 2.0

1. Для обработки растения нужно приготовить крепкий мыльный раствор: натрите на тёрке 300 граммов мыла и растворите его в 10 литрах воды.

2. Зольный настой. Вам понадобится 2 стакана древесной золы и 100 граммов хозяйственного или любого жидкого мыла. Залейте золу горячей водой и кипятите полчаса. Процедите настой золы и разбавьте его водой до объёма 10 литров, затем добавьте мыло.

3. Нашатырный спирт быстро уничтожает тлю. Смешайте 100 миллилитров нашатырного спирта с 10 литрами воды и 100 граммами мыла. Опрыскайте растения полученным раствором.

4. Сода и йод помогут избавиться от тли и провести профилактику от мучнистой росы. Растворите в 10 литрах воды 2 столовые ложки пищевой соды и 1 чайную ложку йода, затем добавьте 100 миллилитров мыла.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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