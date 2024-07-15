Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали

Каждый дачник мечтает, чтобы его огурцы плодоносили без перерыва до октября.
Некоторые думают, что это невозможно.
Однако, существует ряд доступных методов, которые могут помочь достичь этого. Часто в таких случаях вспоминают о качественных промышленных комплексах. Но не только они могут увеличить урожай овощей. Например, стоит обратить внимание на одну известную крупу.
Как повысить урожайность огурцов с помощью риса? Как оказалось, рис является мощным стимулятором образования завязей на огурцах. Благодаря этому урожай заметно увеличивается без особых усилий.
Для приготовления раствора потребуется три столовые ложки риса и 250 мл горячей воды. Смешайте их в миске, накройте и оставьте на 24 часа. Затем влейте концентрат в ведро с водой и добавьте несколько капель йода для защиты от болезней.
Теперь можно смело поливать огурцы этим раствором.
Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.