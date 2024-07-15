Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали

Эксперты рассказали, как с помощью риса увеличить урожай огурцов

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает, чтобы его огурцы плодоносили без перерыва до октября.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Некоторые думают, что это невозможно.

Однако, существует ряд доступных методов, которые могут помочь достичь этого. Часто в таких случаях вспоминают о качественных промышленных комплексах. Но не только они могут увеличить урожай овощей. Например, стоит обратить внимание на одну известную крупу.

Как повысить урожайность огурцов с помощью риса? Как оказалось, рис является мощным стимулятором образования завязей на огурцах. Благодаря этому урожай заметно увеличивается без особых усилий.

Для приготовления раствора потребуется три столовые ложки риса и 250 мл горячей воды. Смешайте их в миске, накройте и оставьте на 24 часа. Затем влейте концентрат в ведро с водой и добавьте несколько капель йода для защиты от болезней.

Теперь можно смело поливать огурцы этим раствором.