Три подкормки для кабачков на весь сезон: для oбильнoгo плoдoнoшeния и oт гниeния

Чтобы получить обильный урожай кабачков, важно правильно выбрать подкормки, которые помогут растениям восполнить баланс недостающих питательных веществ.
Для приготовления первой подкормки на 10-литровое ведро вам потребуется смешать и подкормить кабачки по листу из пульверизатора следующие ингредиенты:
- 9 литров воды;
- 0,5 чайной ложки сухой борной кислоты (развести в небольшом количестве горячей воды);
- 10–15 капель йода;
- 1 литр сыворотки или молока.
В период активного роста кабачков их можно подкормить раствором нашатырного спирта: 100 мл нашатыря на 10 литров воды.
Благодаря этому удобрению растения станут более крепкими и здоровыми. Даже если растение заболело и листья пожелтели, удалите все больные листья и пролейте этим раствором.
Последней подкормкой для кабачков в сезоне будет раствор древесной золы: 10 литров воды и 300 г золы.
Этой жидкостью нужно хорошо полить саженцы, на одно растение уходит 1 литр подкормки.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.