Три подкормки для кабачков на весь сезон: для oбильнoгo плoдoнoшeния и oт гниeния

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Чтoбы пoлyчить ypoжaй кабкачков, нужно пpaвильнo выбpaть пoдкopмки

1:10
Садоводство

Чтобы получить обильный урожай кабачков, важно правильно выбрать подкормки, которые помогут растениям восполнить баланс недостающих питательных веществ.

Чтoбы пoлyчить ypoжaй кабкачков, нужно пpaвильнo выбpaть пoдкopмки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, CC BY-SA 3.0

Для приготовления первой подкормки на 10-литровое ведро вам потребуется смешать и подкормить кабачки по листу из пульверизатора следующие ингредиенты:

- 9 литров воды;

- 0,5 чайной ложки сухой борной кислоты (развести в небольшом количестве горячей воды);

- 10–15 капель йода;

- 1 литр сыворотки или молока.

В период активного роста кабачков их можно подкормить раствором нашатырного спирта: 100 мл нашатыря на 10 литров воды.

Благодаря этому удобрению растения станут более крепкими и здоровыми. Даже если растение заболело и листья пожелтели, удалите все больные листья и пролейте этим раствором.

Последней подкормкой для кабачков в сезоне будет раствор древесной золы: 10 литров воды и 300 г золы.

Этой жидкостью нужно хорошо полить саженцы, на одно растение уходит 1 литр подкормки.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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