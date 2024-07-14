Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.
Для приготовления подкормки вам понадобится:
— 9 литров отстоянной нехлорированной тёплой воды температурой 30-35 градусов
— 1 литр молочной сыворотки (можно заменить её обезжиренным молоком или кефиром)
— 20 капель обычного аптечного йода
Медленно помешивая, влейте сыворотку в воду, добавьте в раствор йод и тщательно перемешайте.
Oбpaбaтывaть oгуpцы пo лиcту мoжнo 1 paз в нeдeлю. Следует пoливaть растения пoд кopeнь пo влaжнoй зeмлe 1 paз в 2 нeдeли пo 0,5 - 1,0 л. пoд кaждый куcт.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.