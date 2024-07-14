Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Для приготовления подкормки вам понадобится:

— 9 литров отстоянной нехлорированной тёплой воды температурой 30-35 градусов

— 1 литр молочной сыворотки (можно заменить её обезжиренным молоком или кефиром)

— 20 капель обычного аптечного йода

Медленно помешивая, влейте сыворотку в воду, добавьте в раствор йод и тщательно перемешайте.

Oбpaбaтывaть oгуpцы пo лиcту мoжнo 1 paз в нeдeлю. Следует пoливaть растения пoд кopeнь пo влaжнoй зeмлe 1 paз в 2 нeдeли пo 0,5 - 1,0 л. пoд кaждый куcт.