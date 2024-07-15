От птиц спасёт не только пугало: лучшие способы защиты урожая от пернатых

Одна простая вещь может спасти ваш урожай от птиц

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Защита урожая от птиц является важной задачей для огородников, особенно в период созревания культурных растений. Птицы могут нанести значительный ущерб урожаю, поедая плоды, семена или распространяя болезни.

Фото: https://www.flickr.com/photos/usfwsmtnprairie/35814922260/ by USFWS Mountain-Prairie, CC BY 2.0

Традиционные пугала могут отпугивать птиц, создавая впечатление присутствия человека. Важно периодически перемещать пугала, чтобы птицы не привыкали к ним.

Установка натяжных сетей над участком с посевами или накидных тканей на деревьях с плодами может предотвратить доступ птиц к урожаю.

Акустические устройства, издающие звуки, которые напугают птиц, такие как крики хищных птиц или громкие звуки, могут быть эффективны в отпугивании.

Существуют специализированные химические средства и механические устройства, которые создают неприятные условия для птиц (например, ароматические вещества или движущиеся элементы).

Рассмотрите возможность привлечения естественных хищников, таких как совы или ястребы, которые могут помочь в уменьшении численности мелких птиц.