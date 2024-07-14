Слизни забудут путь на ваш участок: этого не переживут

Стало известно, как избавиться от слизней на участке

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Со временем многие методы борьбы со слизнями теряют свою эффективность. Поэтому важно периодически менять тактику борьбы с этими вредителями. Рассмотрим несколько действенных способов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Скорлупа

Этот метод не только полезен для участка, но и представляет серьёзную угрозу для слизней. Раздробите скорлупу на крупные кусочки и рассыпьте их вокруг растений. Это поможет защитить капусту и другие растения от нашествия слизней.

Ракушки

Этот способ кажется более оригинальным, но действует аналогично предыдущему. Острые ракушки не дадут слизням пробраться на грядку. Для большего эффекта рекомендуется раздробить ракушки.

"Адская смесь"

Можно использовать специальную смесь, губительную для слизней. Для её приготовления смешайте пол-литра золы, одну ложку перца, столько же порошка горчицы и соли. Этот состав безопасен для растений, но его нужно периодически обновлять.