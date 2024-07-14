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Что делать, если орхидея засыхает: вам помогут 2 волшебные подкормки

Эффективные подкормки для орхидеи для её восстановления

1:13
Садоводство » Комнатные цветы

Если ваша орхидея начала засыхать и увядать, то нужно срочно её спасать. Иначе вы можете остаться без растения, если ничего не делать. Для восстановления цветка можно использовать 2 чудодейственные подкормки, которые помогут орхидее потом и зацвести. Эти средства готовятся очень просто.

Эффективные подкормки для орхидеи для её восстановления
Фото: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en by Elena Gaillard

Первый раствор делается из кожуры бананов. Для этого необходимо взять несколько бананов, положить их в тёплую воду и оставить их на два дня. На одну кожуру должно приходиться четыре части воды. Когда время приготовления подкормки пройдёт, раствор нужно будет просто влить на корни цветка.

Для приготовления второго раствора возьмите рис, погрузите зёрна в воду и ждите около тридцати минут. Затем крупу достаньте. Раствор должен настаиваться примерно неделю. После этого смесь следует развести с чистой водой и полить ею орхидею. Для такой подкормки можно брать любой вид риса.

Стоит отметить, что удобрения для цветка не нужно вносить слишком часто. Если с растением всё хорошо, то подкормки вносят не чаще чем раз в тридцать дней.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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