Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Названа самая лучшая подкормка для томатов

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы выращивать большие и вкусные помидоры, важно их подкармливать эффективными средствами. Необязательно использовать химические удобрения, есть натуральные варианты. Так, отличным вариантом подкормки для томатов является водка.

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Благодаря водке вкусовые качества помидоров значительно улучшаются. Но важно правильно применять алкоголь, чтобы не навредить овощам. Для этого возьмите 250 мл спиртного и разведите его в ведре с водой. Хорошо помешайте раствор и налейте в ёмкость, оснащённой пульверизатором.

Теперь овощи можно опрыскать. Процедуру нужно повторить примерно через неделю. Такую подкормку можно повторить несколько раз. Середина лета — идеальное время для такой подкормки.

Ещё алкоголь можно использовать другим способом. Он отлично помогает для ускорения созревания плодов. При помощи шприца с тонкой иглой введите небольшое количество спиртного в помидоры.