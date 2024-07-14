Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат

Чтобы выращивать большие и вкусные помидоры, важно их подкармливать эффективными средствами. Необязательно использовать химические удобрения, есть натуральные варианты. Так, отличным вариантом подкормки для томатов является водка.
Благодаря водке вкусовые качества помидоров значительно улучшаются. Но важно правильно применять алкоголь, чтобы не навредить овощам. Для этого возьмите 250 мл спиртного и разведите его в ведре с водой. Хорошо помешайте раствор и налейте в ёмкость, оснащённой пульверизатором.
Теперь овощи можно опрыскать. Процедуру нужно повторить примерно через неделю. Такую подкормку можно повторить несколько раз. Середина лета — идеальное время для такой подкормки.
Ещё алкоголь можно использовать другим способом. Он отлично помогает для ускорения созревания плодов. При помощи шприца с тонкой иглой введите небольшое количество спиртного в помидоры.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.