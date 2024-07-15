Незваные гости на даче: как избавиться от кротов раз и навсегда

Кроты — это роющие животные, которые создают настоящие подземные лабиринты на дачном участке. Хотя эти создания не наносят прямого вреда растениям, их деятельность может серьёзно навредить ландшафту, повредить корни и сделать участок небезопасным. Как эффективно избавиться от этих нежелательных соседей, сообщает Общественная служба новостей.
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Чем опасны кроты для дачи?
Присутствие кротов на участке чревато несколькими проблемами:
Подрытые кротами ходы повреждают корневую систему растений, что может привести к их гибели.
Земляные "холмики" портят эстетический вид участка, а ямы, оставленные кротами, могут стать причиной травм.
Кроты питаются насекомыми и червями, но могут также повреждать сочные корни культурных растений, снижая их урожайность.
Кроты могут быть переносчиками болезней и паразитов, угрожающих здоровью других обитателей участка.
Почему кроты селятся на даче?
Основных причин, привлекающих кротов на дачный участок, несколько:
Обилие вредных насекомых и личинок, на которых они питаются.
Рыхлая, лёгкая почва, облегчающая процесс рытья нор.
Наличие компоста, куда могут попадать личинки.
Отсутствие естественных врагов кротов на участке.
Как избавиться от кротов на даче?
Для борьбы с кротами используют различные методы:
Ультразвуковые или шумовые отпугиватели, создающие неприятный для кротов шум.
Вращающиеся конструкции, передающие колебания через почву.
Размещение в норах предметов с резким запахом (кофейная гуща, бензин, тухлые яйца).
Высадка растений с сильным ароматом, отпугивающим кротов.
Установка ловушек и капканов в подземных ходах.
Применение ядовитых веществ, выделяющих газ, парализующий или вытесняющий кротов.
Профилактика появления кротов
Предотвратить поселение кротов помогут простые меры:
Содержание участка в чистоте, уборка мусора и растительных остатков.
Установка металлических ограждений по периметру участка.
Высадка растений с сильным ароматом.
Использование звуковых и вибрационных отпугивателей.
Привлечение на участок естественных врагов кротов — хищных птиц и животных.