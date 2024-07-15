Незваные гости на даче: как избавиться от кротов раз и навсегда

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Методы борьбы с кротами на дачном участке

2:36
Садоводство » Вредители и болезни

Кроты — это роющие животные, которые создают настоящие подземные лабиринты на дачном участке. Хотя эти создания не наносят прямого вреда растениям, их деятельность может серьёзно навредить ландшафту, повредить корни и сделать участок небезопасным. Как эффективно избавиться от этих нежелательных соседей, сообщает Общественная служба новостей.

Методы борьбы с кротами на дачном участке
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, CC BY-SA 3.0

Чем опасны кроты для дачи?

Присутствие кротов на участке чревато несколькими проблемами:

  1. Подрытые кротами ходы повреждают корневую систему растений, что может привести к их гибели.
  2. Земляные "холмики" портят эстетический вид участка, а ямы, оставленные кротами, могут стать причиной травм.
  3. Кроты питаются насекомыми и червями, но могут также повреждать сочные корни культурных растений, снижая их урожайность.
  4. Кроты могут быть переносчиками болезней и паразитов, угрожающих здоровью других обитателей участка.

Почему кроты селятся на даче?

Основных причин, привлекающих кротов на дачный участок, несколько:

  1. Обилие вредных насекомых и личинок, на которых они питаются.
  2. Рыхлая, лёгкая почва, облегчающая процесс рытья нор.
  3. Наличие компоста, куда могут попадать личинки.
  4. Отсутствие естественных врагов кротов на участке.

Как избавиться от кротов на даче?

Для борьбы с кротами используют различные методы:

  1. Ультразвуковые или шумовые отпугиватели, создающие неприятный для кротов шум.
  2. Вращающиеся конструкции, передающие колебания через почву.
  3. Размещение в норах предметов с резким запахом (кофейная гуща, бензин, тухлые яйца).
  4. Высадка растений с сильным ароматом, отпугивающим кротов.
  5. Установка ловушек и капканов в подземных ходах.
  6. Применение ядовитых веществ, выделяющих газ, парализующий или вытесняющий кротов.

Профилактика появления кротов

Предотвратить поселение кротов помогут простые меры:

  1. Содержание участка в чистоте, уборка мусора и растительных остатков.
  2. Установка металлических ограждений по периметру участка.
  3. Высадка растений с сильным ароматом.
  4. Использование звуковых и вибрационных отпугивателей.
  5. Привлечение на участок естественных врагов кротов — хищных птиц и животных.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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