Незваные гости на даче: как избавиться от кротов раз и навсегда

Методы борьбы с кротами на дачном участке

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Кроты — это роющие животные, которые создают настоящие подземные лабиринты на дачном участке. Хотя эти создания не наносят прямого вреда растениям, их деятельность может серьёзно навредить ландшафту, повредить корни и сделать участок небезопасным. Как эффективно избавиться от этих нежелательных соседей, сообщает Общественная служба новостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, CC BY-SA 3.0

Чем опасны кроты для дачи?

Присутствие кротов на участке чревато несколькими проблемами:

Подрытые кротами ходы повреждают корневую систему растений, что может привести к их гибели. Земляные "холмики" портят эстетический вид участка, а ямы, оставленные кротами, могут стать причиной травм. Кроты питаются насекомыми и червями, но могут также повреждать сочные корни культурных растений, снижая их урожайность. Кроты могут быть переносчиками болезней и паразитов, угрожающих здоровью других обитателей участка.

Почему кроты селятся на даче?

Основных причин, привлекающих кротов на дачный участок, несколько:

Обилие вредных насекомых и личинок, на которых они питаются. Рыхлая, лёгкая почва, облегчающая процесс рытья нор. Наличие компоста, куда могут попадать личинки. Отсутствие естественных врагов кротов на участке.

Как избавиться от кротов на даче?

Для борьбы с кротами используют различные методы:

Ультразвуковые или шумовые отпугиватели, создающие неприятный для кротов шум. Вращающиеся конструкции, передающие колебания через почву. Размещение в норах предметов с резким запахом (кофейная гуща, бензин, тухлые яйца). Высадка растений с сильным ароматом, отпугивающим кротов. Установка ловушек и капканов в подземных ходах. Применение ядовитых веществ, выделяющих газ, парализующий или вытесняющий кротов.

Профилактика появления кротов

Предотвратить поселение кротов помогут простые меры: