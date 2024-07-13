Как защитить лук от ложной мучнистой росы: нельзя сидеть сложа руки – останетесь без урожая

Стало известно, как защитить лук

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не имеет значения, когда был посажен лук — на зиму или в начале мая, — он одинаково подвержен ложной мучнистой росе, или пероноспорозу.

Фото: flickr.com by Chris_Parfitt, CC BY 2.0

Как распознать болезнь на ваших грядках? Самый явный признак — серый налет на листьях лука.

Обычно заболевание развивается при неблагоприятных погодных условиях, таких как дожди, а также на участках, где никто не занимается профилактикой болезни.

В результате у зараженных растений засыхает луковица, что приводит к проблемам с хранением урожая и делает овощи непригодными для употребления.

Как предотвратить развитие пероноспороза?

Эффективной мерой профилактики ложной мучнистой росы является обработка лука биологическими препаратами, например, на основе сенной палочки. В зоне риска находятся не только лук, но и огурцы, кабачки и тыквы.

Как бороться с ложной мучнистой росой?

Если заболевание уже проявилось, садоводы рекомендуют использовать средства на основе серы. Для приготовления раствора для обработки потребуется 40 мл препарата и 10 литров воды.