Как защитить лук от ложной мучнистой росы: нельзя сидеть сложа руки – останетесь без урожая

Не имеет значения, когда был посажен лук — на зиму или в начале мая, — он одинаково подвержен ложной мучнистой росе, или пероноспорозу.
Как распознать болезнь на ваших грядках? Самый явный признак — серый налет на листьях лука.
Обычно заболевание развивается при неблагоприятных погодных условиях, таких как дожди, а также на участках, где никто не занимается профилактикой болезни.
В результате у зараженных растений засыхает луковица, что приводит к проблемам с хранением урожая и делает овощи непригодными для употребления.
Эффективной мерой профилактики ложной мучнистой росы является обработка лука биологическими препаратами, например, на основе сенной палочки. В зоне риска находятся не только лук, но и огурцы, кабачки и тыквы.
Если заболевание уже проявилось, садоводы рекомендуют использовать средства на основе серы. Для приготовления раствора для обработки потребуется 40 мл препарата и 10 литров воды.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.