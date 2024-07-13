Выращиваем базилик: как это сделать легко и получить хороший урожай

Базилик можно выращивать как в домашних условиях, так и в саду. Важно обеспечить растению солнце и влагу.
Приступать к выращиванию базилика можно летом лета, когда нет опасности низких температур. Выберите солнечное место в саду с питательной, хорошо дренированной почвой.
Также можно выращивать базилик в контейнерах по несколько растений или в горшках по одному растению одновременно.
Регулярно поливайте базилик. Увеличьте полив в жаркую погоду. Для лучшего урожая используют комплексные жидкие удобрения.
Избегайте продуктов, которые содержат много калия, так как это будет стимулировать рост цветов, а не листьев.
Важно прополоть растение и удалить стебли цветков базилика. Однако со временем стоит дать растению зацвести.
Это важно, потому что цветки базилика богаты нектаром, который служит пищей для пчел и других насекомых.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.