Советы опытных огородников, как правильно поливать баклажаны: урожай будет богатым

Уход за баклажанами не так уж и сложен. Нужно лишь знать пару секретов.
Для хорошего урожая важно правильно удобрять баклажаны. Избегайте чрезмерного удобрения овощей, так как это вредит развитию цветов и плодов. Поэтому подкармливайте баклажаны азотосодержащими удобрениями. Используйте половину столовой ложки на растение.
Кроме того, для нормального развития овоща важно удалять сорняки по соседству. Вы можете использовать различные виды мульчи или обработки от сорняков. Тем не менее будьте осторожны с плодами и листьями баклажанов, чтобы не навредить им.
Собирать баклажаны можно, когда плоды достигнут тёмного цвета и будут иметь глянцевую поверхность. При сборе урожая используйте перчатки, чтобы защитить руки от колючек под листьями.
Чтобы поливать баклажаны, используйте капельный полив растений. Мульча вокруг овощей поможет сохранить необходимый уровень влаги. Поливают баклажаны обильно, но не часто.
Помните, что недостаточный или нерегулярный полив может вызвать твердую кожицу плодов или загнивание корней.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.