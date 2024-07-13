Советы опытных огородников, как правильно поливать баклажаны: урожай будет богатым

Как правильно поливать баклажаны

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Уход за баклажанами не так уж и сложен. Нужно лишь знать пару секретов.

Фото: creativecommons.org by Karen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Как вырастить баклажаны

Для хорошего урожая важно правильно удобрять баклажаны. Избегайте чрезмерного удобрения овощей, так как это вредит развитию цветов и плодов. Поэтому подкармливайте баклажаны азотосодержащими удобрениями. Используйте половину столовой ложки на растение.

Кроме того, для нормального развития овоща важно удалять сорняки по соседству. Вы можете использовать различные виды мульчи или обработки от сорняков. Тем не менее будьте осторожны с плодами и листьями баклажанов, чтобы не навредить им.

Собирать баклажаны можно, когда плоды достигнут тёмного цвета и будут иметь глянцевую поверхность. При сборе урожая используйте перчатки, чтобы защитить руки от колючек под листьями.

Как правильно поливать баклажаны

Чтобы поливать баклажаны, используйте капельный полив растений. Мульча вокруг овощей поможет сохранить необходимый уровень влаги. Поливают баклажаны обильно, но не часто.

Помните, что недостаточный или нерегулярный полив может вызвать твердую кожицу плодов или загнивание корней.