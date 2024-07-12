Как правильно содержать бальзамин: что не выносит этот неприхотливый цветок

Бальзамин комнатный считается одним из самых популярных растений в мире

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Очаровательный цветок бальзамин уже давно завоевал популярность среди любителей комнатных растений. Он считается одним из самых популярных растений в мире.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Бальзамин хорошо растёт как на солнечных, так и на северных окнах. Однако он не переносит полуденного солнца летом. Оптимальная температура воздуха для него составляет 18-20 °C, а зимой она может быть немного ниже — 15-20 °C.

Поливать бальзамин нужно регулярно и обильно, особенно в тёплое время года. Зимой полив следует немного сократить, но не допускать пересыхания земляного кома. Также важно не допускать застоя воды в поддоне.

Для подкормки рекомендуется использовать полное комплексное удобрение в половинной дозе от рекомендованной производителем. Подкармливать растение следует каждые две недели. Если бальзамин зимует в тёплом и сухом помещении, он может сбросить листья.

Чтобы вернуть ему привлекательный вид, весной все оголившиеся стебли следует значительно подрезать. Однако лучше всего выглядят молодые годовалые кустики бальзамина, поэтому их рекомендуется обновлять каждый год.