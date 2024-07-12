Как помочь комнатным растениям пережить жару

Чтобы помочь комнатным растениям пережить жару, проще всего вынести горшки с цветами на балкон или лоджию. Так комнатные растения будут испытывать естественный перепад температур в ночное и дневное время.
Старайтесь не пересаживать комнатные растения в жаркое время. Понижайте температуру в комнате любыми способами: включайте кондиционер, ставьте поддоны с влажным керамзитом, используйте вентилятор. Часто опрыскивайте растения из пульверизатора, чтобы повысить влажность воздуха.
И постарайтесь убрать растения с подоконников, чтобы защитить их от воздействия прямых солнечных лучей. Также для этого можно повесить жалюзи или светоотражающие плёнки.
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