Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как минимизировать вред от шашлыка: можно уменьшить содержание канцерогенов
Кинологи объяснили, почему собака кладет голову на плечо
Кинологи назвали породы собак, которые опасны для женщин
Японский парламент обсуждает Assassin's Creed Shadows за культурные неточности
Секреты идеального макияжа в жаркую погоду от профессионалов
Модернизация канализации в Париже улучшила качество воды в Сене
Более половины россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых
Какие деревья точно нельзя оставлять на даче?
Зоозащитники потребовали запретить показ фильма "Мой любимый чемпион"
Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания

Нашатырный спирт стимулирует рост зеленой массы укропа

0:57
Садоводство

Чтобы получить обильный, вкусный и полезный урожай укропа, можно воспользоваться простым и безопасным способом удобрения.

Нашатырный спирт стимулирует рост зеленой массы укропа
Фото: commons.wikimedia.org

Для стимуляции роста зелёной массы укропа рекомендуется опрыскивать его раствором, состоящим из одной чайной ложки нашатырного спирта на один литр воды. Нашатырный спирт содержит азот, который положительно влияет на развитие растения.

Ещё один эффективный способ сделать укроп более здоровым — применение раствора, содержащего древесную золу. Для его приготовления нужно взять ведро воды, одну столовую ложку нашатырного спирта и стакан древесной золы.

Этим составом рекомендуется поливать укроп через семь дней после посадки. Подкормку можно проводить не более одного раза в десять дней. Она позволит укропу стать пышным и обогатиться необходимыми минералами — калием и фосфором.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров

Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.

Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как правильно подкармливать огурцы: простой рецепт
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Вкуснейший мохито за 5 минут: классический рецепт от Джейми Оливера
Собчак раскритиковала инициативу Роскомнадзора контролировать блогеров
Врач Ляшенко: крем с SPF - средство защиты от сильного ультрафиолета
"Автотека": самым популярным автомобилем такси стал Hyundai Solaris
Бальзамин комнатный считается одним из самых популярных растений в мире
Ветеринары рассказали, как часто кормить кошку
В игре "Аллоды Онлайн" вышло обновление
В жару комнатные растения лучше вынести на балкон и чаще опрыскивать
Эксперт Гоман: мотор перегревается из-за плохого антифриза и сломанного радиатора
Секретное аптечное средство, которое изгонит вредителей с участка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников