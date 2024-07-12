Нашатырный спирт для пышного укропа: как приготовить раствор для опрыскивания

Нашатырный спирт стимулирует рост зеленой массы укропа

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы получить обильный, вкусный и полезный урожай укропа, можно воспользоваться простым и безопасным способом удобрения.

Фото: commons.wikimedia.org

Для стимуляции роста зелёной массы укропа рекомендуется опрыскивать его раствором, состоящим из одной чайной ложки нашатырного спирта на один литр воды. Нашатырный спирт содержит азот, который положительно влияет на развитие растения.

Ещё один эффективный способ сделать укроп более здоровым — применение раствора, содержащего древесную золу. Для его приготовления нужно взять ведро воды, одну столовую ложку нашатырного спирта и стакан древесной золы.

Этим составом рекомендуется поливать укроп через семь дней после посадки. Подкормку можно проводить не более одного раза в десять дней. Она позволит укропу стать пышным и обогатиться необходимыми минералами — калием и фосфором.