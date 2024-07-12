Сода — эффективный способ защитить капусту: слизни сбегут буквально через 5 минут

Сода может помочь защитить капусту от вредителей

Сода — это не только отличное средство для выпечки, но и эффективный способ защитить капусту от вредителей. Есть подробный рецепт, как это сделать.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, CC BY-SA 3.0

Вам понадобятся:

- Вода — 10 литров (1 ведро).

- Сода пищевая — 3 столовые ложки.

- Растительное масло — 2 столовые ложки.

- Жидкое дегтярное мыло.

Для приготовления: растворите соду в горячей воде, можно даже в кипятке, чтобы раствор зашипел. Добавьте растительное масло и жидкое дегтярное мыло. Обрабатывайте растения вечером, чтобы избежать ожогов.

Результат не заставит себя долго ждать.

Буквально через 5 минут после обработки слизни и гусеницы начинают уползать. Капустная моль потеряет интерес к обработанным растениям. А регулярная обработка (каждые 2-3 недели после дождей) надёжно защитит капусту от вредителей.

Конечно, химические средства могут помочь быстро, но они не безопасны для здоровья, растений и окружающей среды. Попробуйте этот природный рецепт — он не менее эффективно справляется с вредителями.