Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алана Мамаева рассказала о жестоких драках с бывшими мужьями
Эффективные методы восстановления поврежденных волос
Кинолог рассказал, как избежать конфликтов между собаками в доме
Советы от трэвел-блогера Мирошиной по сбору идеальной косметички для отпуска
arXiv: мощные грозы заряжают высокоэнергетические частицы мюоны в атмосфере
Существуют урожайные сорта томатов, не требующие особого ухода
Вкуснейшие корейские корн-доги: простой рецепт сосисок в кукурузном тесте
Финики успокаивающе воздействует на нервную систему и снижают тревогу
Как водопроводная вода влияет на вашу кожу: что нужно знать
Сода — эффективный способ защитить капусту: слизни сбегут буквально через 5 минут

Сода может помочь защитить капусту от вредителей

Садоводство

Сода — это не только отличное средство для выпечки, но и эффективный способ защитить капусту от вредителей. Есть подробный рецепт, как это сделать.

Сода может помочь защитить капусту от вредителей
Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, CC BY-SA 3.0

Вам понадобятся:

- Вода — 10 литров (1 ведро).

- Сода пищевая — 3 столовые ложки.

- Растительное масло — 2 столовые ложки.

- Жидкое дегтярное мыло.

Для приготовления: растворите соду в горячей воде, можно даже в кипятке, чтобы раствор зашипел. Добавьте растительное масло и жидкое дегтярное мыло. Обрабатывайте растения вечером, чтобы избежать ожогов.

Результат не заставит себя долго ждать.

Буквально через 5 минут после обработки слизни и гусеницы начинают уползать. Капустная моль потеряет интерес к обработанным растениям. А регулярная обработка (каждые 2-3 недели после дождей) надёжно защитит капусту от вредителей.

Конечно, химические средства могут помочь быстро, но они не безопасны для здоровья, растений и окружающей среды. Попробуйте этот природный рецепт — он не менее эффективно справляется с вредителями.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров

Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.

Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как правильно подкармливать огурцы: простой рецепт
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Вышел трейлер комедии "Любовь зла" с участием Никиты Кологривого
Серебро подорожало на 25% в 2024 году: что дальше?
Сергей Лазарев со смехом отреагировал на советы по воспитанию детей
Как легко победить комаров на даче
Дикие кабаны в Подмосковье заразились цирковирусом
Риелтор Правоторина признала замок Галкина* в Грязи неликвидной недвижимостью
Вой для собак — это процесс коммуникации
Пластический хирург Ермаков о том, почему маленькая грудь имеет больше преимуществ
Пылевые клещи в тканевой обивке или меховых чехлах авто вызывают тяжёлые заболевания
Киев хочет разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников