Сода — эффективный способ защитить капусту: слизни сбегут буквально через 5 минут

Сода — это не только отличное средство для выпечки, но и эффективный способ защитить капусту от вредителей. Есть подробный рецепт, как это сделать.
Вам понадобятся:
- Вода — 10 литров (1 ведро).
- Сода пищевая — 3 столовые ложки.
- Растительное масло — 2 столовые ложки.
- Жидкое дегтярное мыло.
Для приготовления: растворите соду в горячей воде, можно даже в кипятке, чтобы раствор зашипел. Добавьте растительное масло и жидкое дегтярное мыло. Обрабатывайте растения вечером, чтобы избежать ожогов.
Результат не заставит себя долго ждать.
Буквально через 5 минут после обработки слизни и гусеницы начинают уползать. Капустная моль потеряет интерес к обработанным растениям. А регулярная обработка (каждые 2-3 недели после дождей) надёжно защитит капусту от вредителей.
Конечно, химические средства могут помочь быстро, но они не безопасны для здоровья, растений и окружающей среды. Попробуйте этот природный рецепт — он не менее эффективно справляется с вредителями.
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