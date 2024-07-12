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Какие сорта томатов идеально подходят для "ленивых" огородников

Существуют урожайные сорта томатов, не требующие особого ухода

1:07
Садоводство

Если вы ищете сорта томатов, которые не требуют особого ухода, то обратите внимание на три варианта для "ленивых" огородников.

Существуют урожайные сорта томатов, не требующие особого ухода
Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, CC BY-SA 3.0

1. Томат "Пиноккио" — это маленькие, но очень сладкие и вкусные плоды, которые станут отличной альтернативой черри-томатам. Высота куста составляет всего 20 см, поэтому его даже не нужно подвязывать.

2. Сорт "Челнок" — очень плодородный и морозостойкий. Крупные плоды буквально облепливают ветки растения, которое хорошо переносит холодный климат.

3. "Гном "Большая удача" — этот сорт поражает своими плодами, вес которых может достигать 500 граммов! При этом томаты вырастают в открытом грунте и неприхотливы к поливу.

Эти три сорта идеально подходят для тех, кто хочет получить хороший урожай томатов, не тратя много времени и усилий на их выращивание. Они не требуют частых подкормок, подвязки или обрезки, поэтому их можно смело назвать "томатами для ленивых".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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