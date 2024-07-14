Как навсегда покончить с тлёй на вашем огороде? Проверенные методы, которые должен знать каждый садовод

Эффективные способы избавления от тли на огороде

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тли могут стать настоящей бедой для огородников, поскольку они быстро размножаются и наносят вред растениям. Мы рассмотрим несколько эффективных способов избавления от тли на огороде.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco de Haas, CC BY-SA 4.0

Попробуйте использовать естественных врагов тли, таких как божьи коровки, перепончатокрылые наездники или хищные клещи. Посадите растения, которые привлекают этих полезных насекомых.

Некоторые растения могут служить отличными отпугивателями тли. Например, петрушка, чеснок, базилик и мелисса известны своими отпугивающими свойствами. Посадите их вблизи других культурных растений, чтобы создать барьер против тли.

Используйте натуральные репелленты, такие как настойки чеснока, перца или табака. Эти средства можно использовать для опрыскивания растений, они помогут отпугнуть тлю.